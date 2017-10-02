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17:50 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге ресторатора оштрафовали за перепланировку в доме, где жил художник Крамской

Ремонт в доходном доме в центре Петербурга обошёлся владельцу индийского ресторана дороже, чем предполагалось. Незапланированные в смете 100 тысяч пришлось добавить за самовольные изменения в планировке памятника культурного наследия.

Как сообщает 2 октября городское управление Федеральной службы судебных приставов, речь идёт о доме на углу Адмиралтейского и Вознесенского проспектов. Там в 1866 — 1870 годах находилась «Артель художников» и жил художник Иван Николаевич Крамской, прославившийся своими реалистичными картинами. Сейчас в доме расположился индийский ресторан, а за сохранностью исторических интерьеров следит в том числе его владелец — ЗАО «Тандур».

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Гарантом выступает заключенное с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры охранное обязательство. Однако рестораторы решили не ставить ведомство в известность ни о ремонте, ни о перепланировке помещения площадью почти 230 квадратных метров.

Крамской, Иван Николаевич. Неизвестная, 1883

Самоуправство обернулось стотысячным штрафом, который приставы взыскали с «Тандура» в пользу комитета. Обяжут ли рестораторов вернуть дому художника первоначальный вид, не уточняется.

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