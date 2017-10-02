Воды не будет несколько часов в центре Ростова
Воды не будет несколько часов в домах ряда улиц в центре донской столицы 4 октября.
Воды не будет несколько часов в домах ряда улиц в центре донской столицы 4 октября.
Согласно информации из официальных источников, с 8.00 до 19.00 без воды останутся жители домов в границах: переулок Крепостной — проспект Театральный; улица Станиславского — улица Социалистическая.
Как поясняется в сообщении, отключение воды связано с переврезкой водопроводной линии на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Станиславского.
Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за доставленные неудобства.