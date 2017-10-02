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16:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воды не будет несколько часов в центре Ростова

Воды не будет несколько часов в домах ряда улиц в центре донской столицы 4 октября.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, с 8.00 до 19.00 без воды останутся жители домов в границах: переулок Крепостной — проспект Театральный; улица Станиславского — улица Социалистическая.

Как поясняется в сообщении, отключение воды связано с переврезкой водопроводной линии на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Станиславского.

Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за доставленные неудобства.

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