В районах Татарстана до конца года будут открыты 70 парков и скверов

«До конца года будет сдана третья очередь реконструкции парка Урицкого в Казани, откроются детские горки, расположенные на склоне оврага. В парке “Черное озеро” сейчас вода уходит в грунт. Там будет восстановлено дно, которое позволит удерживать воду. Зимой, как в советские времена, здесь заработает каток с прокатом коньков», — пояснила собеседница агентства.
Кроме того, до конца года в столице Татарстана откроется вторая очередь Горкинско-Ометьевского леса. Там будет установлен памп-трек.
Всего на реализацию программы развития общественных пространств РТ в этом году республика выделила 2 млрд рублей и более 1 млрд рублей добавил федеральный центр.