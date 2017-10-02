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16:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В районах Татарстана до конца года будут открыты 70 парков и скверов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Около 70 благоустроенных парков и скверов откроются в районах Татарстана до конца этого года в рамках программы развития общественных пространств РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь помощника Президента РТ Наталии Фишман Карина Калимуллина.

Источник: ИА Татар-информ

«До конца года будет сдана третья очередь реконструкции парка Урицкого в Казани, откроются детские горки, расположенные на склоне оврага. В парке “Черное озеро” сейчас вода уходит в грунт. Там будет восстановлено дно, которое позволит удерживать воду. Зимой, как в советские времена, здесь заработает каток с прокатом коньков», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, до конца года в столице Татарстана откроется вторая очередь Горкинско-Ометьевского леса. Там будет установлен памп-трек.

Всего на реализацию программы развития общественных пространств РТ в этом году республика выделила 2 млрд рублей и более 1 млрд рублей добавил федеральный центр.

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