В районах Татарстана до конца года будут открыты 70 парков и скверов

Источник: ИА Татар-информ

«До конца года будет сдана третья очередь реконструкции парка Урицкого в Казани, откроются детские горки, расположенные на склоне оврага. В парке “Черное озеро” сейчас вода уходит в грунт. Там будет восстановлено дно, которое позволит удерживать воду. Зимой, как в советские времена, здесь заработает каток с прокатом коньков», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, до конца года в столице Татарстана откроется вторая очередь Горкинско-Ометьевского леса. Там будет установлен памп-трек.