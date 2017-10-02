В Волгограде на месяц перекроют дорогу на Центральной набережной

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, с 6.00 часов 3 октября до 24.00 часов 31 октября будет закрыт для транспорта участок Кроме того, в этот же период будет перекрыто движение по улице Землянского в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта им. В. И. Ленина (по направлению движения к проспекту им. В. И. Ленина).