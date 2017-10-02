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16:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Подсветку Канавинского моста в Нижнем Новгороде планируется вернуть к ЧМ-2018

Как сообщил после оперативного совещания глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, стоимость восстановления подсветки Канавинского моста по предварительным расчётам составляет 25 млн. рублей.

По его словам, в настоящее время готовится точная смета расходов и в будущем планируется изыскать средства на восстановление.

«Надо Канавинский мост подсвечивать. Постараемся, чтобы к Чемпионату мира это сделать», — заявил он.

Как сообщалось ранее, более 100 м кабеля с Канавинского моста были похищены в 2014 году.

Напомним, подсветка была установлена в феврале 2013 года и состояла из 400 галогенных и светодиодных прожекторов на опорах и конструктивных элементах моста. Были предусмотрены несколько режимов работы: для будних дней и ночного освещения моста, а также праздничные со сменой цветов от красного и зеленого до сиреневого с плавным переходом из одного в другой.

СПРАВКА

Канавинский мост построен в 1930—1935 годах. Движение по нему было открыто 2 апреля 1933 года. Длина объекта дорожной инфраструктуры 795,5 м, ширина составляет 23,6 м. Русло перекрыто шестью арочными металлическими пролетными строениями (длина пролета 121 м).

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