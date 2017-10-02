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16:18 (мск), источник: Вести Иркутск

«Матильду» в Иркутске покажут. Но меры безопасности во время сеансов усилят

Об этом нашей программе сообщил генеральный директор одной из сетей кинотеатров Михаил Чуев.

Она никого не оставила равнодушным. Русская танцовщица — Матильда — как и при жизни, снова волнует сердца людей. История любви цесаревича и одной из лучших балерин конца 19 века ещё не вышла на экраны, но уже прозвучала громко. Угрозами и поджогами режиссёра Учителя пытаются научить любить свою страну и её святых. Настоятель Свято-Варваринского храма отец Антоний скандальный фильм смотреть не намерен. Говорит, трейлера хватило.

— Он для чувств верующих оскорбителен и для нашей истории. Это мы должны понимать, и на этот фильм нужно идти подготовленным. И дай Бог, чтобы те люди, которые посмотрят его, увидели эту историческую неправду. Чтобы у них проснулось какое-то чувство для изучения национальной истории, — говорит настоятель Свято-Варваринского храма Антоний Малыгин.

Кандидат исторических наук Артём Ермаков о Николае I знает совсем не из художественных книг. И считает — прославленный святой ещё когда был цесаревичем — уже был великим. Он единственный из всех Романовых проехал всю Сибирь. В Иркутске, кстати, пробыл три дня. Открыл первый мост через Ангару и определил строительство железнодорожного вокзала. Поэтому для историка Ермакова новый фильм Учителя — совсем не о настоящем Николае.

— У вас родился ребёнок, он учится ходить, вставать, говорить, писать. Но вы снимите что-то про то, как он в грязь упал. И сделаете это центральным. Правдоподобно ли это? Да, конечно. Является ли это основным событием в его первые годы? Конечно нет, — говорит научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артём Ермаков.

Последний представитель династии Романовых сыграл важнейшую роль для всей станы и для Иркутской губернии в частности. Именно после появления Сибирской железной дороги, которую курировал Николай II, Иркутск начал активно расти. А само строительство Великого сибирского пути стало крупнейшим в мире, по темпам превзошло все подобные американские проекты. Об этом написано много книг, но до сих пор не снято ни одного фильма.

Что же всё-таки такое «Матильда» — оскорбление или достойный фильм — скоро сможет решить каждый из нас. Уже известно — его будут показывать в Иркутске. Михаил Чуев на днях вернулся из Питера в Прибайкалье, он один из немногих, кто видел исторический блокбастер Учителя полностью. И говорит — не стоит искать в мелодраме оскорбительный подтекст. Ведь это всего лишь красивая история о любви обычного человека, который ради неё готов был отказаться даже от престола.

— Где-то в глубине души я всё равно опасаюсь того, что существуют психически неуравновешенные люди, которые могут это использовать для демонстрации своих проблем. Но мы готовы к этому. И взаимодействуем со спецслужбами и МВД, — говорит генеральный директор сети кинотеатров Михаил Чуев.

Самая ожидаемая премьера года состоится 26 октября. Ограничения по возрасту есть, но не максимальные — 16+.

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