«Матильду» в Иркутске покажут. Но меры безопасности во время сеансов усилят
Об этом нашей программе сообщил генеральный директор одной из сетей кинотеатров Михаил Чуев.
Об этом нашей программе сообщил генеральный директор одной из сетей кинотеатров Михаил Чуев.
Она никого не оставила равнодушным. Русская танцовщица — Матильда — как и при жизни, снова волнует сердца людей. История любви цесаревича и одной из лучших балерин конца 19 века ещё не вышла на экраны, но уже прозвучала громко. Угрозами и поджогами режиссёра Учителя пытаются научить любить свою страну и её святых. Настоятель
— Он для чувств верующих оскорбителен и для нашей истории. Это мы должны понимать, и на этот фильм нужно идти подготовленным. И дай Бог, чтобы те люди, которые посмотрят его, увидели эту историческую неправду. Чтобы у них проснулось
Кандидат исторических наук Артём Ермаков о Николае I знает совсем не из художественных книг. И считает — прославленный святой ещё когда был цесаревичем — уже был великим. Он единственный из всех Романовых проехал всю Сибирь. В Иркутске, кстати, пробыл три дня. Открыл первый мост через Ангару и определил строительство железнодорожного вокзала. Поэтому для историка Ермакова новый фильм Учителя — совсем не о настоящем Николае.
— У вас родился ребёнок, он учится ходить, вставать, говорить, писать. Но вы снимите
Последний представитель династии Романовых сыграл важнейшую роль для всей станы и для Иркутской губернии в частности. Именно после появления Сибирской железной дороги, которую курировал Николай II, Иркутск начал активно расти. А само строительство Великого сибирского пути стало крупнейшим в мире, по темпам превзошло все подобные американские проекты. Об этом написано много книг, но до сих пор не снято ни одного фильма.
Что же
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Самая ожидаемая премьера года состоится 26 октября. Ограничения по возрасту есть, но не максимальные — 16+.