МЧС предупреждает челябинцев о заморозках
ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября, ФедералПресс. Завтра утром температура воздуха в Челябинской области может опуститься до минус 11º. Об этом сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября, ФедералПресс. Завтра утром температура воздуха в Челябинской области может опуститься до минус 11º. Об этом сообщает
«Температура воздуха ночью минус 2−7º, при прояснении до минус 11º, днем — от минус 1º до плюс 4º», — подчеркивают в министерстве.
Ночью и днем на отдельных участках дорог гололедица. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.
Также днем в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках возможно отложение мокрого снега на проводах.