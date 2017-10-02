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16:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

МЧС предупреждает челябинцев о заморозках

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября, ФедералПресс. Завтра утром температура воздуха в Челябинской области может опуститься до минус 11º. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 82% 771 мм рт. ст. 0 м/с

«Температура воздуха ночью минус 2−7º, при прояснении до минус 11º, днем — от минус 1º до плюс 4º», — подчеркивают в министерстве.

Ночью и днем на отдельных участках дорог гололедица. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Также днем в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках возможно отложение мокрого снега на проводах.

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