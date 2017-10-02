Волгоградцы ждут бабьего лета

Источник: РИАЦ

О погоде на октябрь информационному порталу «РИАЦ» рассказал климатолог, заместитель председателя Волгоградского отделения Русского географического общества Анатолий Судаков. Он отметил, что октябрь, пожалуй, один из немногих месяцев, погода которого особенно интересует жителей нашего региона. С летом всегда расставаться жалко, и хочется надеяться на то, что тепло уйдёт не сразу, и мы ещё успеем насладиться мягким спокойствием бабьего лета.

— В нынешнем году начало октября не порадовало, — говорит он. — Уже в середине третьей декады сентября наступило резкое похолодание, которое связано с массированным вторжением арктических воздушных масс с северо-востока. Они вытеснили из региона тропический сухой воздух, господствовавший до этого в Нижнем Поволжье в течение двух недель. Буквально в течение суток Волгоград оказался в тылу холодного фронта, на южной окраине громадного антициклона, накрывшего восток Русской равнины, Урал и Западную Сибирь. Захватывая в своём движении по часовой стрелке более тёплый воздух Зауралья и Восточного Прикаспия и охлаждая его до температуры конденсации водяного пара, периферический ветер этого гигантского антициклона в течение последних пяти дней сентября приносил в наш регион маломощные облака среднего яруса.

По оценкам Анатолия Судакова, текущая погода сохранится до конца рабочей недели. А уже в выходные дни южные и юго-восточные ветры вновь принесут в регион тёплый воздух, и придёт безветренное и достаточно тёплое бабье лето. В отдельные дни максимальная температура воздуха будет достигать двадцати градусов.

В третьей декаде октября следует ожидать ухудшения погоды, связанного с прохождением атлантических циклонов полярного фронта. Понадобятся непромокаемые плащи, шерстяные свитера, шапки и надёжная обувь.

— В целом можно предполагать, что температура октября в регионе на один-два градуса превысит многолетние показатели за счёт тёплой второй декады, — прогнозирует климатолог. — Количество осадков, как и в сентябре, будет ниже среднего многолетнего показателя. Вместе с тем, значительно увеличится число ненастных дней, а первые осенние ночные заморозки во всех муниципальных районах произойдут до окончания первой половины месяца.

По словам Анатолия Судакова, интересным с погодной точки зрения в этом году был и сентябрь. С 16 по 21 сентября было поставлено шесть температурных рекордов тепла за весь период наблюдения за погодой в Волгограде.