Волгоградцы ждут бабьего лета
В эти выходные южные и
В эти выходные южные и
О погоде на октябрь информационному порталу «РИАЦ» рассказал климатолог, заместитель председателя Волгоградского отделения Русского географического общества Анатолий Судаков. Он отметил, что октябрь, пожалуй, один из немногих месяцев, погода которого особенно интересует жителей нашего региона. С летом всегда расставаться жалко, и хочется надеяться на то, что тепло уйдёт не сразу, и мы ещё успеем насладиться мягким спокойствием бабьего лета.
— В нынешнем году начало октября не порадовало, — говорит он. — Уже в середине третьей декады сентября наступило резкое похолодание, которое связано с массированным вторжением арктических воздушных масс с
По оценкам Анатолия Судакова, текущая погода сохранится до конца рабочей недели. А уже в выходные дни южные и
В третьей декаде октября следует ожидать ухудшения погоды, связанного с прохождением атлантических циклонов полярного фронта. Понадобятся непромокаемые плащи, шерстяные свитера, шапки и надёжная обувь.
— В целом можно предполагать, что температура октября в регионе на
По словам Анатолия Судакова, интересным с погодной точки зрения в этом году был и сентябрь. С 16 по 21 сентября было поставлено шесть температурных рекордов тепла за весь период наблюдения за погодой в Волгограде.
— В отличие от предыдущего месяца, в октябре рекорды, по всей видимости, не случатся, — говорит он. — В первый день текущего месяца температура была на 3,8°С ниже средней многолетней для этого дня. Самым тёплым первое октября в Волгограде было в 1999 год — 29,1 °С, тридцать первое — в 2012 году — 17,7°С. Самым холодным первое октября было в 2006 году — -0,6 °С, тридцать первое — в 1951 году — -9,2°С. Самый тёплый октябрьский день в нашей региональной столице отмечен третьего октября 1999 года — 31 °C, самый холодный 26 октября 1965 года — -12,2°С. Самый тёплый октябрь со среднемесячной температурой 14,3°С был в 1905 году, самый холодный, 1,9°С в 1976 году.