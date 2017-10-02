Сауны оказались источником долголетия

Источник: РИА "Новости"

Тем самым, это позволяет уменьшить вероятность ранней смерти от инфарктов и инсультов и продлить жизнь. Статья ученых опубликована в журнале American Journal of Hypertension. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В долговременном исследовании принял участие 1621 мужчина средних лет. Кровяное давление у них было относительно высоким и составляло примерно 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев разделили на несколько групп: часть посещала сауну раз в неделю, другая — два-три раза, остальные испытуемые — четыре-семь раз. Здоровье участников отслеживали в течение 22 лет.