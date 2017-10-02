Сауны оказались источником долголетия
Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что ежедневное посещение сауны снижает кровяное давление почти на 50 процентов и уменьшает риск
Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что ежедневное посещение сауны снижает кровяное давление почти на 50 процентов и уменьшает риск
Тем самым, это позволяет уменьшить вероятность ранней смерти от инфарктов и инсультов и продлить жизнь. Статья ученых опубликована в журнале American Journal of Hypertension. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В долговременном исследовании принял участие 1621 мужчина средних лет. Кровяное давление у них было относительно высоким и составляло примерно 140 на 90 миллиметров ртутного столба.
Добровольцев разделили на несколько групп: часть посещала сауну раз в неделю, другая —
В ходе исследования гипертония развилась у 15,5 процентов человек. У тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск кровяного давления снизился на 24 процента. У тех, кто посещал купальни чаще, вероятность гипертонии была на 46 процентов ниже.