Российские военные прибыли на учения в Узбекистан

Источник: Podrobno.uz

По данным Министерства обороны Узбекистана, учения пройдут в первую неделю октября на полигоне «Фориш» в Джизакской области. Вместе с военнослужащими в республику также прилетели артисты из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа РФ.

Читайте также В МИД Узбекистана произошло кадровое назначение

Совместные учения войсковых подразделений двух стран пройдут впервые с 2005 года. Российская сторона будет представлена оперативной группой штаба Центрального военного округа и подразделениями горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва.

На полигоне «Фориш» планируется отработать механизмы совместной борьбы против террористических групп, предотвращения террористических атак, укрепить практические навыки и обменяться опытом. В ходе маневров также будут отработаны совместные действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах.