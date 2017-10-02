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2 октября, источник: Podrobno.uz

Российские военные прибыли на учения в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Самолет с военнослужащими Российской Федерации, которые примут участие в совместных узбекско-российских учениях, сегодня утром приземлился в военном аэропорту Ташкента.

Источник: Podrobno.uz

По данным Министерства обороны Узбекистана, учения пройдут в первую неделю октября на полигоне «Фориш» в Джизакской области. Вместе с военнослужащими в республику также прилетели артисты из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа РФ.

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Совместные учения войсковых подразделений двух стран пройдут впервые с 2005 года. Российская сторона будет представлена оперативной группой штаба Центрального военного округа и подразделениями горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва.

На полигоне «Фориш» планируется отработать механизмы совместной борьбы против террористических групп, предотвращения террористических атак, укрепить практические навыки и обменяться опытом. В ходе маневров также будут отработаны совместные действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах.

Полигон «Фориш» построен в 2000 году на горе Хаятбаши (высота — 2169 метров над уровнем моря) на северных скатах хребта Нуратау. Именно здесь прошли последние по времени совместные узбекско-российские антитеррористические учения.

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