Режим чрезвычайной ситуации введен в Сарове Нижегородской области из-за отсутствия тепла в двух домах
Как сообщается на сайте администрации города, режим ЧС был введен в 08:00 29 сентября
Как сообщается на сайте администрации города, режим ЧС был введен в 08:00 29 сентября
Согласно опубликованной информации, срыв начала отопительного сезона произошел
В настоящее время привлечены силы и средства ООО «СтройЭлектроМонтаж-НН», Центра ЖКХ и МУП «Городское общежитие».
Ранее сообщалось, что около десятка аварий системы теплоснабжения произошло 29 сентября в разных районах Нижнего Новгорода.