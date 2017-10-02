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17:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сарове Нижегородской области из-за отсутствия тепла в двух домах

Как сообщается на сайте администрации города, режим ЧС был введен в 08:00 29 сентября из-за отсутствия тепла в домах по улице Академика Харитона, 21 и проспекту Ленина, 8.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованной информации, срыв начала отопительного сезона произошел из-за невыполнения подрядчиком в срок работ по капитальному ремонту внутридомовых систем отопления в двух домах.

В настоящее время привлечены силы и средства ООО «СтройЭлектроМонтаж-НН», Центра ЖКХ и МУП «Городское общежитие».

Ранее сообщалось, что около десятка аварий системы теплоснабжения произошло 29 сентября в разных районах Нижнего Новгорода.

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