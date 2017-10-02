В Ростове в течение недели будут отключать электричество

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, из-за проведения техработ электроснабжение будет отсутствовать: 3 октября с 9:00 до 17:00: по ул. 18-я линия, 30−72, 25−65; ул. 20 линия, 29/25, 33, 22−48; ул. Налбандяна, 27−33, 24−30; пр. Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; ул. 1-я Краснодарская, 43−65, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90−94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4а, 92/4б; ул. Прогрессивная, 6−20.



С 3 по 6 октября с 9:00 до 17:00: по ул. Кадровая, 35−71, 36−92; ул. Новгородская, 27−79, 32−74; ул. Пулковская, 27−73, 26−78; ул. Сквозная, 29−87, 28−84; ул. Керамическая, 1−13, 2−14; пер. Кафельный, 1−19, 2−18; пер. Паровозный, 1−37, 2−26; пер. Поворотный, 1−19, 2−22; ул. Текучева, 111−131, 184−222; ул. Ржевская, 1−17, 2−16; ул. Нефедова, 63, 60−80; пер. Братский, 120−144; пер. Халтуринский, 133−161, 186−202; ул. Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63а, 63д; пер. Островского, 143−153; ул. Галана, 2−26; ул. Гаккеля, 3−21; 2−18; ул. Цезаря Куникова, 1−9; 2−12; ул. Шеболдаева, 27−55; 12−22; ул. Ивана Франко; ул. Кропоткина, 2−10; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Ленкоранский.



С 9:00 до 17:00 4 октября: по ул. Лесозащитная, 37−83, 42−94; ул. Архангельская, 27−29, 28−30; ул. Днепропетровская, 67−69, 20−28; ул. Богураева, 1−9, 2−22; ул. Брестская, 17−33, 52−74; ул. Брянская, 15−41, 14−424 ул. Панфиловцев, 2−34; пер. Иркутский, 21−25, 30−32; пер. Астраханский, 31−33, 32−34; пер. Одесский проезд, 1−21, 2−22; пер. Керченский, 13−37, 14−38; пер. Сочинский, 13−43, 14−52; пер. Туапсинский, 29−47; пр. Коммунистический, 11−17; ул. 1-я Краснодарская, 55; ул. 2-я Краснодарская, 119; ул. Тружеников, 36а.



С 4 по 5 октября с 9:00 до 17:00: по пер. Дзержинский, 1−39, 2−24; ул. Руднева, 1−41, 2−38; ул. Коновалова, 1−23, 2−20; ул. Солидарности, 279−289, 236−246; ул. Кржижановского, 231−243, 252−264. С 8:00 до 17:00 5 октября в пос. Кумженском. С 9:00 до 17:00: по ул. Казахская, 76/3, 78/2; ул. Обский, 9; пер. Бойцовский, 11−25, 28−42; ул. Войкова, 245; Железнодорожный Верхний Проезд, 11−67; ул. 1-я Круговая, 86; ул. Матросова, 1−47, 2−56; пер. Пограничный, 3−5; ул. Портовая, 237−309; пер. Рабфаковский, 1−9, 2−18; пер. Синявский, 4−24, 11−29; пер. Туристский, 1−21, 2−16; пер. Чичеринский, 2−18, 3−17.



С 5 по 6 октября c 7:00 до 17:00: по ул. Дарвина, 1−65, 36−68; ул. Долгожданная, 36а; ул. Линейная, 39−101, 42−110; ул. Лучевая 1−71, 2−76; ул. Мадояна, 202−240, 205а, 205−245, 245а; ул. Песчанокопская, 1−57, 2−58; ул. Сормовская, 121−125. С 5 октября по 3 ноября c 9:00 до 17:00: по ул. 30-летия Октября, 94−166, 67−97. С 9:00 до 16:00 6 октября: по ул. Волгодонская, 44−62, 45−61; ул. Гризодубовой, 46−60, 61−67; ул. Доброхимовская, 77−89, 82−88; ул. 1-я Краснодарская, 43/13; ул. 2-я Краснодарская, 75−113, 113/15; ул. Лазаревская, 29−39, 34−40; ул. Проселочная, 9/71, 11/80; ул. Ревкомовская, 120−124, 121−125. С 9:00 до 17:00: по ул. Белорусская, 132−174; ул. Енисейская, 1−29, 2−30; ул. Алтайская, 1−27, 2−28; ул. Каспийская, 1−27, 2−28; ул. Владимирская, 1−27, 2−20; пер. Самарский, 25−45, 40−76; пер. Ильменский, 39−75, 38−72; пер. Мезенский, 25−37, 28−34.