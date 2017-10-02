Учитель из Воронежской области пообщается с министром образования
На круглый стол с Ольгой Васильевой пригласили финалистов конкурса «Учитель года России».
На круглый стол с Ольгой Васильевой пригласили финалистов конкурса «Учитель года России».
Учитель химии Рамонской школы № 2, победитель регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года России-2017» Ирина Попова примет участие в круглом столе, главным спикером которого выступит министр образования РФ Ольга Васильева. Мероприятие состоится в Москве в День учителя, 5 октября.
На круглый стол приглашены победители всех региональных этапов учительского конкурса. Участники круглого стола обсудят с министром образования волнующие их вопросы.
В этот же день все финалисты примут участие в торжественной церемонии награждения победителя всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», которая состоится в Кремлевском дворце.
Финал «Учителя года России 2017» стартовал в Сочи 24 сентября. В заключительном этапе всероссийского конкурса за почетное звание лучшего педагога соревновались 85 учителей из всех регионов страны. Пятнадцать лауреатов выбрали по итогам трех заочных этапов конкурса и очного тура — открытого
— Было волнительно от того, что не знаешь детей. Не знаешь их уровня подготовки, их темперамент. Но в итоге все прошло хорошо. В «пятнашку» лауреатов я не вошла, но тот опыт, что мы здесь получаем, бесценен. Те, кто выбыл из конкурса, стали членами жюри. Мы присутствуем на
Ирина Попова — выпускница факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ. Педагогический стаж — четыре года.
Конкурс «Учитель года России» проходит с 1990 года (первые два года он назывался «Учитель года СССР»). За это время никто из воронежских педагогов не смог выиграть главный приз — статуэтку хрустального пеликана.