Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерный провал без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Умерла актриса Наталия Журавлева
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Болгария: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии – СМИ
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
18:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Учитель из Воронежской области пообщается с министром образования

На круглый стол с Ольгой Васильевой пригласили финалистов конкурса «Учитель года России».

Источник: РИА "Новости"

Учитель химии Рамонской школы № 2, победитель регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года России-2017» Ирина Попова примет участие в круглом столе, главным спикером которого выступит министр образования РФ Ольга Васильева. Мероприятие состоится в Москве в День учителя, 5 октября.

На круглый стол приглашены победители всех региональных этапов учительского конкурса. Участники круглого стола обсудят с министром образования волнующие их вопросы.

В этот же день все финалисты примут участие в торжественной церемонии награждения победителя всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», которая состоится в Кремлевском дворце.

Финал «Учителя года России 2017» стартовал в Сочи 24 сентября. В заключительном этапе всероссийского конкурса за почетное звание лучшего педагога соревновались 85 учителей из всех регионов страны. Пятнадцать лауреатов выбрали по итогам трех заочных этапов конкурса и очного тура — открытого онлайн-урока с незнакомыми учениками, а также презентации методической грамотности и анализа педагогической деятельности. Химик из Рамони провела урок для девятиклассников на тему «Физические свойства металлов и их положение в периодической системе».

— Было волнительно от того, что не знаешь детей. Не знаешь их уровня подготовки, их темперамент. Но в итоге все прошло хорошо. В «пятнашку» лауреатов я не вошла, но тот опыт, что мы здесь получаем, бесценен. Те, кто выбыл из конкурса, стали членами жюри. Мы присутствуем на мастер-классах, презентациях образовательных проектов лауреатов и выставляем им оценки. Все баллы будут суммироваться, и по итогам определится победитель этого года, — рассказала журналисту РИА «Воронеж» Ирина Попова.

Ирина Попова — выпускница факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ. Педагогический стаж — четыре года.

Конкурс «Учитель года России» проходит с 1990 года (первые два года он назывался «Учитель года СССР»). За это время никто из воронежских педагогов не смог выиграть главный приз — статуэтку хрустального пеликана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Биткоины и эфир. Как 16-летний воронежец освоил криптовалюты
Стрельба в Лас-Вегасе: что известно на данный момент
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
На границе с Украиной убит российский пограничник
ЦБ планирует объединить Бинбанк и «Открытие»
СМИ: Минобороны получило доступ к системе киберзащиты Пентагона
Эксперты рекомендовали лишить Мединского степени доктора наук
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь