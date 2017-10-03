В эти выходные центр Кишинева будет снова перекрыт

По причине празднований, дорожное движение будет перекрыто с пятницы после 20:00, так как экономические агенты уже начнут установку стендов. Кроме этого, в День вина на площади будет расположен стенд Apa-Canal, где каждый желающий сможет проверить качество воды из крана в мобильной лаборатории.