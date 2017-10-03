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00:21 (мск), источник: Actualitati.md

В эти выходные центр Кишинева будет снова перекрыт

В выходные дни, 7—8 октября жители Молдовы будут праздновать День вина.

Источник: Actualitati.md

Традиционно, главные мероприятия состоятся в Кишиневе на Площади Великого Национального собрания, сообщает protv.md.

По причине празднований, дорожное движение будет перекрыто с пятницы после 20:00, так как экономические агенты уже начнут установку стендов. Кроме этого, в День вина на площади будет расположен стенд Apa-Canal, где каждый желающий сможет проверить качество воды из крана в мобильной лаборатории.

Инаугурация фестиваля состоится в 11:00. После 12:00 будут проведены различные выставки вина. Завершится праздник концертом и салютом.

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