В эти выходные центр Кишинева будет снова перекрыт
В выходные дни,
В выходные дни,
Традиционно, главные мероприятия состоятся в Кишиневе на Площади Великого Национального собрания, сообщает protv.md.
По причине празднований, дорожное движение будет перекрыто с пятницы после 20:00, так как экономические агенты уже начнут установку стендов. Кроме этого, в День вина на площади будет расположен стенд
Инаугурация фестиваля состоится в 11:00. После 12:00 будут проведены различные выставки вина. Завершится праздник концертом и салютом.