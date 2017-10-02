На Байкале создадут геопарк ЮНЕСКО
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук подготовил проект Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который ученые предлагают разместить в Ольхонском районе Иркутской области.
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук подготовил проект Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который ученые предлагают разместить в Ольхонском районе Иркутской области.
Парк — это сеть
Здесь ученые смогут изучать историю Байкала и тех процессов, которые происходили на этом месте за многие миллионы лет до появления озера, оценивать изменения экосистем и на основе этих знаний прогнозировать изменения.
Для туристов же это новые возможности для познавательных путешествий. Посетители смогут побывать в местах, где хорошо видно, как образовывались пласты, толщи, горные массивы Земли в течение двух миллиардов лет. Им расскажут о геологических процессах, которые идут на Байкале до сих пор: о расхождении литосферных плит,
Как поясняют в
Так в поселке Бугульдейка разместится центр по геофизике, его научным куратором выступит Институт земной коры СО РАН. В поселке Еланцы появится центр по географии, куратором которого станет Институт географии СО РАН. В селе Черноруд — центр геологии, в селе Сахюрта — центр археологии. На острове Ольхон, в поселке Узуры, расположенном возле самого глубокого места на озере Байкал, планируется организовать центр по изучению воды и гидробионтов, куратором которого будет Лимнологический институт СО РАН.
Прототипом геопарка на Байкале стал французский геопарк «Шабле» — один из первых геопарков ЮНЕСКО в Европе.
Ученые подчеркивают, что процесс создания парка займет, скорее всего не один год — «Шабле» создавали семь лет. Байкальский геопарк будет сформирован в рамках специальной программы ЮНЕСКО по поддержке всемирной сети национальных геопарков (Global Network of National Geoparks).