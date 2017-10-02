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18:31 (мск), источник: "Российская газета"

На Байкале создадут геопарк ЮНЕСКО

Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук подготовил проект Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который ученые предлагают разместить в Ольхонском районе Иркутской области.

Парк — это сеть научно-образовательных центров в поселках на побережье Байкала и несколько природных полигонов: геологический, археологический, гидробиологический, — где наглядна видна геологическая история Земли, процессы формирования ландшафтов, пород и месторождений, сохранились ископаемые останки доисторических животных и археологические объекты.

Здесь ученые смогут изучать историю Байкала и тех процессов, которые происходили на этом месте за многие миллионы лет до появления озера, оценивать изменения экосистем и на основе этих знаний прогнозировать изменения.

Для туристов же это новые возможности для познавательных путешествий. Посетители смогут побывать в местах, где хорошо видно, как образовывались пласты, толщи, горные массивы Земли в течение двух миллиардов лет. Им расскажут о геологических процессах, которые идут на Байкале до сих пор: о расхождении литосферных плит, из-за которого озеро каждый год становится чуточку шире, о вулканической активности.

Байкальский геопарк будет сформирован в рамках специальной программы ЮНЕСКО по поддержке всемирной сети национальных геопарков.

Как поясняют в пресс-службе ИНЦ СО РАН, кураторами проекта выступят научные институты и два крупнейших и старейших университета Восточной Сибири- Иркутский государственный и Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Так в поселке Бугульдейка разместится центр по геофизике, его научным куратором выступит Институт земной коры СО РАН. В поселке Еланцы появится центр по географии, куратором которого станет Институт географии СО РАН. В селе Черноруд — центр геологии, в селе Сахюрта — центр археологии. На острове Ольхон, в поселке Узуры, расположенном возле самого глубокого места на озере Байкал, планируется организовать центр по изучению воды и гидробионтов, куратором которого будет Лимнологический институт СО РАН.

Прототипом геопарка на Байкале стал французский геопарк «Шабле» — один из первых геопарков ЮНЕСКО в Европе.

Ученые подчеркивают, что процесс создания парка займет, скорее всего не один год — «Шабле» создавали семь лет. Байкальский геопарк будет сформирован в рамках специальной программы ЮНЕСКО по поддержке всемирной сети национальных геопарков (Global Network of National Geoparks).

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