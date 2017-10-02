Алишер Усманов станцевал с женой президента Узбекистана
На днях в Ташкенте в доме миллиардера Алишера Усманова прошла роскошная свадьба с участием приглашенных российских звезд.
На днях в Ташкенте в доме миллиардера Алишера Усманова прошла роскошная свадьба с участием приглашенных российских звезд.
На свадьбе Усманов станцевал с первой леди Узбекистана Зироатхон Хашимовой, сообщает Озодлик. По информации издания, жених — племянник бизнесмена Сарвар, а невеста Азиза — дочь бывшего заместителя
«Когда мы начинали, никто не говорил нам: “Здравствуйте, брат, проходите”. Как вам сегодня всем президент говорит: “Молодежь, начинайте, дорога вам открыта. Если вам
На свадьбе был замечен еще один узбекский олигарх — Фаттах (Патох) Шодиев.
«При президенте Каримове близкая связь узбекских олигархов с властями не наблюдалась», — отмечает издание.