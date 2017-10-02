Алишер Усманов станцевал с женой президента Узбекистана

«Когда мы начинали, никто не говорил нам: “Здравствуйте, брат, проходите”. Как вам сегодня всем президент говорит: “Молодежь, начинайте, дорога вам открыта. Если вам что-то нужно — я сам помогу”. Если бы наши президенты или президент Узбекистана сказал бы эти слова нам, то — я, Фаттах и Искандер — мы бы мир перевернули. Что мы и сделали. Ради России, ради Казахстана».