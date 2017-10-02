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18:07 (мск), источник: Tengrinews

Алишер Усманов станцевал с женой президента Узбекистана

На днях в Ташкенте в доме миллиардера Алишера Усманова прошла роскошная свадьба с участием приглашенных российских звезд.

Источник: Tengrinews

На свадьбе Усманов станцевал с первой леди Узбекистана Зироатхон Хашимовой, сообщает Озодлик. По информации издания, жених — племянник бизнесмена Сарвар, а невеста Азиза — дочь бывшего заместителя премьер-министра и члена парламента Дилором Ташмухамедовой. На церемонии бракосочетания Алишер Усманов произнес речь.

«Когда мы начинали, никто не говорил нам: “Здравствуйте, брат, проходите”. Как вам сегодня всем президент говорит: “Молодежь, начинайте, дорога вам открыта. Если вам что-то нужно — я сам помогу”. Если бы наши президенты или президент Узбекистана сказал бы эти слова нам, то — я, Фаттах и Искандер — мы бы мир перевернули. Что мы и сделали. Ради России, ради Казахстана».

На свадьбе был замечен еще один узбекский олигарх — Фаттах (Патох) Шодиев.

«При президенте Каримове близкая связь узбекских олигархов с властями не наблюдалась», — отмечает издание.

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