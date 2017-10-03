В Самаре в музее Алабина открылась выставка Никаса Сафронова «Избранное»

В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. Алабина начала работу выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Избранное», сообщает правительство Самарской области.

На выставке представлены более 100 работ разных направлений — классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Жанровые картины, лирические пейзажи, натюрморты, портреты отмечены глубиной психологического решения, жизненной достоверностью и внутренней правдой характеров.

Выставку посетил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. Серьезный интерес к выставке проявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Выставка продлится до 26 ноября.