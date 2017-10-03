В Самаре в музее Алабина открылась выставка Никаса Сафронова «Избранное»
Выставка «Избранное» имеет значительный географический масштаб: экспозиция демонстрировалась на территории России, Украины, Казахстана, а также в странах Европы и Азии.
Выставка «Избранное» имеет значительный географический масштаб: экспозиция демонстрировалась на территории России, Украины, Казахстана, а также в странах Европы и Азии.
В Самарском областном
На выставке представлены более 100 работ разных направлений — классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.
Жанровые картины, лирические пейзажи, натюрморты, портреты отмечены глубиной психологического решения, жизненной достоверностью и внутренней правдой характеров.
Выставку посетил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. Серьезный интерес к выставке проявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Выставка продлится до 26 ноября.
Для справки: Никас Сафронов успешно работает во многих жанрах. Большая часть работ художника находится в ведущих музеях мира и частных коллекциях российских и зарубежных звезд политики и культуры, таких как Софи Лорен, Ален Делон,