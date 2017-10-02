Новый учебный блок МГУ введен в эксплуатацию

Новый учебный блок IV гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает портал мэра и правительства Москвы.

На первом этаже шестиэтажного здания расположен просторный атриум. В здании также оборудованы аудитории для лекций на 100 человек, залы для совещаний, зал ученого совета, библиотека с читальным залом, архив и столовая на 60 мест. Автостоянка для преподавателей, сотрудников и студентов в подземной части блока рассчитана на 100 машино-мест.