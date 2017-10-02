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20:15 (мск), источник: m24.ru

Новый учебный блок МГУ введен в эксплуатацию

Общая площадь нового блока превышает 20 тысяч квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Новый учебный блок IV гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь нового блока превышает 20 тысяч квадратных метров. Он композиционно завершает ансамбль IV гуманитарного корпуса, состоящего из трех блоков.

На первом этаже шестиэтажного здания расположен просторный атриум. В здании также оборудованы аудитории для лекций на 100 человек, залы для совещаний, зал ученого совета, библиотека с читальным залом, архив и столовая на 60 мест. Автостоянка для преподавателей, сотрудников и студентов в подземной части блока рассчитана на 100 машино-мест.
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Маломобильные посетители смогут воспользоваться пандусами с поручнями, установленными при входе в здание. Внутри для них предусмотрены широкие входные двери и коридоры, просторные лифты.

По словам Антосенко, строящийся технологический кластер МГУ будет легко доступен благодаря двум новым станциям Калининско-Солнцевской линии метро: «Раменки» и «Ломоносовский проспект». Глава Мосгосстройнадзора также напомнил, что в 2019—2020 годах поблизости откроются две станции Третьего пересадочного контура.

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