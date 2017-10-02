Новый учебный блок МГУ введен в эксплуатацию
Общая площадь нового блока превышает 20 тысяч квадратных метров.
Общая площадь нового блока превышает 20 тысяч квадратных метров.
Новый учебный блок IV гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает портал мэра и правительства Москвы.
Общая площадь нового блока превышает 20 тысяч квадратных метров. Он композиционно завершает ансамбль IV гуманитарного корпуса, состоящего из трех блоков.
Маломобильные посетители смогут воспользоваться пандусами с поручнями, установленными при входе в здание. Внутри для них предусмотрены широкие входные двери и коридоры, просторные лифты.
По словам Антосенко, строящийся технологический кластер МГУ будет легко доступен благодаря двум новым станциям