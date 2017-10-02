Губернатор Назаров решил помочь омичке с покупкой коровы

Сегодня губернатор Виктор Назаров провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Одна из посетительниц, доярка Ирина Кононович из Омского района, обращалась к президенту с просьбой помочь в покупке коровы. Вопрос переадресовали на местный уровень.

Выяснилось, что семья 8 лет назад переселилась из Узбекистана и сейчас воспитывает уже четверых детей. Жена устроена в СПК «Пушкинский» оператором машинного доения, но находится в декрете. Зарплату получает только муж. Пара очень хочет завести собственную корову, однако купить ее за 25−45 тысяч рублей они не могут себе позволить.

— Я работаю в этой сфере, и сама с седьмого класса умею доить корову. Уже приобрела сено, корма на зиму купила, — рассказала женщина на приеме.

Многодетной матери предложили заключить социальный контракт на целевую выплату до 50 тысяч рублей. Для этого семье нужно пройти процедуру оформления.

Назаров поручил региональному минтруда помочь семье с оформлением всех необходимых документов. Глава ведомтства Владимир Куприянов заверил, что на это уйдет не больше двух недель. При этом губернатор пошутил, что если министр уложится в срок, то ему достанется первая кружка молока от новой коровы, сообщили в пресс-службе облправительства.