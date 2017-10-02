Энергетики Крыма устранили все обрывы ЛЭП, вызванные ураганом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). По состоянию на 1 октября в Крыму устранены все повреждения в электрических сетях, которые нанес на минувшей неделе сильный
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). По состоянию на 1 октября в Крыму устранены все повреждения в электрических сетях, которые нанес на минувшей неделе сильный
«Штормовой ветер, порывы которого достигали скорости 22−27 м/с, обрушивал деревья и их ветви на энергообъекты, разрушал изоляторы и шлейфы, перехлестывал провода и повреждал вязки. Последствия непогоды устранялись круглосуточно, однако
По информации предприятия, за время действия штормового предупреждения с 26 по 30 сентября энергетики устранили 82 повреждения линий 6−10 кВ и множество локальных обрывов в сетях 0,4 кВ, непосредственно питающих дома и офисы абонентов.
На «горячую линию» «Крымэнерго» за этот период поступило более трех тысяч обращений потребителей.
Сильнее всего от непогоды пострадали распределительные сети Симферополя, а также Симферопольского, Ленинского и Красногвардейского районов.