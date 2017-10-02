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18:51 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске 3 октября начнется подключение отопления на социальных объектах

Тепло станет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания и др. Соответствующее решение принято Мингорисполкомом.

Источник: БЕЛТА

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 3 октября начнется подключение отопления на социальных объектах, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

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Тепло станет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания и др. Соответствующее решение принято Мингорисполкомом.

Следует отметить, что традиционно включение систем отопления производится поэтапно.

На первом этапе отопление подключают в школах и детских садах, больницах, других медицинских и социальных учреждениях; на втором этапе — в жилых домах, гостиницах, общежитиях; на третьем — осуществляется подключение к теплу административных зданий, производственных помещений (оно производится после того, как завершится включение систем отопления в жилом секторе).

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