В Минске 3 октября начнется подключение отопления на социальных объектах
Тепло станет поступать в детские дошкольные учреждения, школы,
Тепло станет поступать в детские дошкольные учреждения, школы,
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 3 октября начнется подключение отопления на социальных объектах, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Тепло станет поступать в детские дошкольные учреждения, школы,
Следует отметить, что традиционно включение систем отопления производится поэтапно.
На первом этапе отопление подключают в школах и детских садах, больницах, других медицинских и социальных учреждениях; на втором этапе — в жилых домах, гостиницах, общежитиях; на третьем — осуществляется подключение к теплу административных зданий, производственных помещений (оно производится после того, как завершится включение систем отопления в жилом секторе).