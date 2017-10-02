В Минске 3 октября начнется подключение отопления на социальных объектах

На первом этапе отопление подключают в школах и детских садах, больницах, других медицинских и социальных учреждениях; на втором этапе — в жилых домах, гостиницах, общежитиях; на третьем — осуществляется подключение к теплу административных зданий, производственных помещений (оно производится после того, как завершится включение систем отопления в жилом секторе).