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00:17 (мск), источник: Sputnik.md

Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

Молдавские метеорологи сообщили, насколько возможно выпадение снега в нашей республике в октябре и каких минусовых температур ожидать.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, вероятность выпадения снега в республике в октябре высока. Такие осадки во второй месяц осени регистрировались не единожды.

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В этот период повсеместно отмечаются заморозки. Средняя дата их наступления на поверхности почвы по территории — 1—15 октября, в воздухе — 12—26 октября.

В целом, среднемесячная температура воздуха колеблется от +8 до +11 градусов по Цельсию.

Самым холодным был октябрь в 1946, 1951 и 1976 годах. Тогда среднемесячный температурный показатель варьировал от +4 градусов (Бричаны) до 7,8 градуса (Чадыр-Лунга). Теплее всего было в 1966 году (Бричаны, +12,5 градуса) и в 1896 году (Комрат, +15,1 градуса).

Рекордный минимум приборы метеорологов зарегистрировали 26 октября 2014 года. Тогда в Сороках столбик термометра опустился до —12,7 градуса по Цельсию. Жарче всего было 2 октября 1952 года в Леова. Воздух тогда прогрелся до +33,6 градуса.

Что касается осадков, то обычно в октябре идет дождь, но возможен и снег. Как уточнили в Госгидрометеослужбе, во второй половине этого месяца может образоваться даже снежный покров, но он быстро растает. Такое было, например, в середине октября 1976 года в Каменке и Рыбнице. А 22 октября 1947 года в Бричанах высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

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