Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс
«Опасный прецедент»: советник МВД о конфликте Порошенко и Авакова
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пробег с фонариками пройдет в Дзержинске Нижегородской области к 60-летию запуска первого спутника Земли

Пробег с фонариками пройдет в Дзержинске Нижегородской области к 60-летию запуска первого спутника Земли. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, 5 октября в 19:00 перед зданием Дворца детского творчества (ДДТ) (пл. Ленина) состоится акция «Ближе к звёздам».

В рамках акции всем дзержинцам предлагается принять участие в спортивной пробежке с фонариками вокруг детского парка «Радуга» по маршруту: ДДТ — ул. Маяковского — б-р Мира — ул. Ватутина — ул. Революции — ДДТ. Пробежка начнется с легкой разминки от «Бесплатных тренировок Дзержинска», затем участники забега преодолеют дистанцию 1957 метров (два круга вокруг парка). Темп бега — умеренный.

Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться в группе соцсети, либо отправить заявку на электронную почту otechestvo_2009@mail.ru (с указанием в теме письма «Ближе к звёздам», а также ФИО, возраста, места учебы/работы). Телефон для справок — 8 (8313) 20−21−72.

Заявки принимаются до 5 октября включительно. Фонариками участники должны обеспечить себя самостоятельно, при этом приветствуется использование разнообразной светящейся атрибутики. Регистрация участников в день акции открывается в 18:45.

После пробежки все участники акции смогут присоединиться к общему танцу, поставленному студией «Dansok», и попозировать для общей фотографии с фонариками.

Завершится акция в 19:50 запуском в небо большого воздушного шара, который будет символизировать искусственный спутник Земли.

СПРАВКА

4 октября 1957 года с территории СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, в последствии ставший первым искусственным объектом на орбите Земли. В 2017 году исполняется 60 лет начала космической эры в истории человечества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант» Авторами картины выступят создатели зомби-хорроров братья Кия и Тристан Роуч-Тернеры
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь