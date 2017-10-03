Пробег с фонариками пройдет в Дзержинске Нижегородской области к 60-летию запуска первого спутника Земли

Согласно информации, 5 октября в 19:00 перед зданием Дворца детского творчества (ДДТ) (пл. Ленина) состоится акция «Ближе к звёздам».

В рамках акции всем дзержинцам предлагается принять участие в спортивной пробежке с фонариками вокруг детского парка «Радуга» по маршруту: ДДТ — ул. Маяковского — б-р Мира — ул. Ватутина — ул. Революции — ДДТ. Пробежка начнется с легкой разминки от «Бесплатных тренировок Дзержинска», затем участники забега преодолеют дистанцию 1957 метров (два круга вокруг парка). Темп бега — умеренный.

Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться в группе соцсети, либо отправить заявку на электронную почту otechestvo_2009@mail.ru (с указанием в теме письма «Ближе к звёздам», а также ФИО, возраста, места учебы/работы). Телефон для справок — 8 (8313) 20−21−72 .

Заявки принимаются до 5 октября включительно. Фонариками участники должны обеспечить себя самостоятельно, при этом приветствуется использование разнообразной светящейся атрибутики. Регистрация участников в день акции открывается в 18:45.

После пробежки все участники акции смогут присоединиться к общему танцу, поставленному студией «Dansok», и попозировать для общей фотографии с фонариками.

Завершится акция в 19:50 запуском в небо большого воздушного шара, который будет символизировать искусственный спутник Земли.

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