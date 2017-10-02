Лукашенко направил Трампу соболезнование в связи с трагедией в Лас-Вегасе
«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в
«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту США Дональду Трампу соболезнование в связи с трагедией в
«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в
От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания быстрого выздоровления пострадавшим.