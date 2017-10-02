Лукашенко направил Трампу соболезнование в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Источник: БЕЛТА

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту США Дональду Трампу соболезнование в связи с трагедией в Лас-Вегасе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления», — говорится в соболезновании.