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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко направил Трампу соболезнование в связи с трагедией в Лас-Вегасе

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления», — говорится в соболезновании.

Источник: БЕЛТА

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту США Дональду Трампу соболезнование в связи с трагедией в Лас-Вегасе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления», — говорится в соболезновании.

От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания быстрого выздоровления пострадавшим.

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