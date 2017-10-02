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22:17 (мск), источник: Sputnik

Шавкат Мирзиёев соболезнует Дональду Трампу и народу США

Глава Узбекистана отправил послание президенту США с соболезнованиями из-за стрельбы в Лас-Вегасе и погибших граждан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту США Дональду Трампу с соболезнованиями после происшествия в Лас-Вегасе.

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«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о массовом расстреле мирных жителей в городе Лас-Вегасе, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», — говорится в тексте послания.

Глава республики выразил Президенту США искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Cтрельба произошла на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, штат Невада. Стрелявший был нейтрализован.

Ранее шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что более 20 человек погибли, более 100 ранены при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

Не менее двух полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей, погибли при стрельбе в Лас-Вегасе, заявил шериф города Джозеф Ломбардо.

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