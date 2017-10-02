Шавкат Мирзиёев соболезнует Дональду Трампу и народу США
Глава Узбекистана отправил послание президенту США с соболезнованиями
Глава Узбекистана отправил послание президенту США с соболезнованиями
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту США Дональду Трампу с соболезнованиями после происшествия в
«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о массовом расстреле мирных жителей в городе
Глава республики выразил Президенту США искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим, передает
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