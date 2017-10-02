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2 октября, источник: Sputnik

День кураша будут отмечать в Узбекистане 6 сентября

Кабинету Министров глава Узбекистана поручил в двухнедельный срок разработать и утвердить Программу комплексных мер по дальнейшему развитию и популяризации этого национального вида спорта.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. День национального вида спорта «кураш» будут отмечать в Узбекистане 6 сентября, следует из постановления президента.

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Кабинету Министров глава Узбекистана поручил в двухнедельный срок разработать и утвердить Программу комплексных мер по дальнейшему развитию и популяризации национального кураша, предусматривающую создание в Нукусе и во всех обалстях центров кураша, в каждом районе (городе) — современных спортивных клубов и секций.

Согласно документу, республиканские и международные турниры должны стать регулярными, а для систематизации информации информации об участниках внедрят автоматизированной базы данных спорстменов.

Также должна увеличиться квота приема в высшие и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения по направлению «Кураш».

Программа развития этого вида спорта будет включать также организацию производства спортивной экипировки «яктак» и матов «гилам», отвечающих мировым стандартам.

Поднимать популярность кураша планируется с помощью рекламных кампаний и демонстрации социальных роликов.

Министерству народного образования, Министерству высшего и среднего специального образования, Государственному комитету по физической культуре и спорту поручено обсеспечить включение кураша в программы спортивных игр «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и «Универсиада».

Центр кураша при Федерации кураш Узбекистана разместится в Ташкенте по адресу улица Корходжаота, дом 25.

Победители Азиатских игр, чемпионатов Азии и мира, а также первенства Узбекистана по кураш смогут поступить в высшие образовательные учреждения в льготном порядке. Кроме того, доходы в виде денежных премий и ценных призов, вручаемых Федерацией кураш Узбекистана спортсменам и тренерам, освобождены от налога на доходы физических лиц.

Кураш — национальный вид единоборств.

Международная ассоциация кураш, которая сегодня объединяет 129 национальных федераций на пяти континентах планеты, учреждена 6 сентябя 1998 года. В 2010 году Международная ассоциация кураш получила признание Всемирного антидопингового агентства.

На 36-ой Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, прошедшей 20 сентября 2017 года в городе Ашхабаде, впервые в истории национальный вид спорта «кураш» официально включили в программу XVIII летних Азиатских игр.

Международная ассоциация и Узбекистан над включением кураша в программы международных спортивных соревнований и турниров, и в последующем в программу Олимпийских игр.

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