Главбух профсоюзов РЭП Комлик вышел на свободу

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Главный бухгалтер профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик вышел на свободу, сообщили в понедельник правозащитники.

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Пока непонятно, на каких именно условиях Комлик был отпущен из-под стражи, однако по некоторой информации, уголовное дело в отношении него не прекращено.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию об освобождении главбуха профсоюзов РЭП.

Ранее в СК Sputnik сообщали, что в отношении Комлика было возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В августе текущего года главбух был заключен под стражу.