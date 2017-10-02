Главбух профсоюзов РЭП Комлик вышел на свободу
В правоохранительных органах пока не комментируют факт освобождения Комлика.
В правоохранительных органах пока не комментируют факт освобождения Комлика.
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Главный бухгалтер профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик вышел на свободу, сообщили в понедельник правозащитники.
Пока непонятно, на каких именно условиях Комлик был отпущен
Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию об освобождении главбуха профсоюзов РЭП.
Ранее в СК Sputnik сообщали, что в отношении Комлика было возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В августе текущего года главбух был заключен под стражу.
Еще один фигурант этого дела — глава профсоюзов Геннадий Федынич. Он находится в статусе подозреваемого и находится на свободе.