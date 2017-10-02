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2 октября, источник: Коммерсантъ-Online

«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс по распределению бюджетных средств. Заявки подали «Ночные волки», «Молодая гвардия “Единой России”», «Боевое братство», получившие отказ в первом конкурсе. Некоммерческие организации (НКО), которые в начале года не выиграли гранты и учли замечания к формированию заявок, имеют шансы на победу, сказал глава фонда Илья Чукалин. Ряд правозащитных НКО, которым выделили средства в прошлый раз, от участия в конкурсе на этот раз отказались.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По итогам первого конкурса президентских грантов (распределили 2,25 млрд из 7 млрд руб.) бюджетные средства не достались нескольким провластным организациям. Байкерская организация «Ночные волки» вновь подала заявку для организации детских новогодних елок в «Байк-центре» (6 млн руб.). Близкий к администрации президента источник заявил «Ъ», что «Ночные волки» после первого конкурса «без финансирования не остались, но получили его по другим каналам». Пресс-секретарь «Ночных волков» Анна Комарова отказалась сообщить, внесла ли организация корректировку в заявки после первого конкурса, призвав «не ставить лошадь впереди телеги».

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«Молодая гвардия “Единой России”» оформила шесть заявок, в том числе от региональных отделений, на суммы от 500 тыс. до 2,2 млн руб. Организация просит выделить деньги, например, на «Школу парламентаризма». Лидер МГЕР Денис Давыдов заявил «Ъ», что организация доработала заявку: «Учли замечания фонда, раскрыли каждый пункт сметы, пересмотрели географию». «Боевое братство», которое возглавляет экс-губернатор Подмосковья Борис Громов, подало 20 заявок от региональных подразделений. Они просят от 400 тыс. до 22 млн руб. (на проект «Возрождаем патриотизм! Укрепляем могущество России!» во Владимирской области).

Фонд неоднократно проводил разъяснительные семинары для участников конкурса. «Если те, кто не получил гранты в первом конкурсе, учтут замечания экспертов, то имеют высокие шансы на победу», — сообщил «Ъ» Илья Чукалин.

Фонд отбраковал 38 экспертов за недостаточный профессионализм и скрытый конфликт интересов, но общее их число выросло с 460 до 758 человек.

Во втором конкурсе участвуют 337 проектов в сфере правозащиты. «Лига защиты прав человека в Европе», например, просит около 5 млн руб. на правовую защиту российских болельщиков. Несколько заявок подал Комитет солдатских матерей, «Право матери». А Российский исследовательский центр по правам человека (в эту ассоциацию входят «Право матери», «Гражданское достоинство» и другие) просит выделить 4 млн руб. на обеспечение безопасности правозащитников в России.

Глава движения «За права человека» Лев Пономарев говорит, что получил отказ в первом конкурсе, поэтому подал в этот раз сразу три заявки. По его словам, многие правозащитники не подали заявки, потому что им выделили финансирование в начале года и снова подавать «смысла нет, понятно, больше не дадут».

В частности, не стали подавать заявки «Левада-центр», «Международный мемориал», Комитет по предотвращению пыток, Бюро общественных расследований, Transparency International, Сахаровский центр.

Отметим, что по итогам первого конкурса гранты были выделены в том числе и НКО-иностранным агентам.

Член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева, чья организация «Особое мнение» не получила грант в прошлый раз, считает, что первый конкурс по распределению грантов «оставил вопросы». «Многие соискатели были недовольны полученными баллами, запросили комментарии экспертов, но их ждать пришлось вплоть до окончания подачи заявок на второй конкурс, что осложнило работу над ошибками», — говорит она. Объединенный экспертный совет примет решение о допуске поступивших заявок к конкурсу 9 октября.

Ирина Нагорных

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
Надоевшая всей России эта троица, ещё и за наши деньги хотят жировать, а не на свои взносы !!!
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