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00:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скончался рок-музыкант Том Петти

В США от сердечного приступа скончался рок-певец Том Петти. 66-летнего музыканта обнаружили в его доме в Малибу в воскресенье вечером. Он был без сознания, а пульс едва прощупывался.

Источник: AP 2017

После прибытия в больницу врачи констатировали, что его мозг не подает признаков активности, и решили отключить его от системы жизнеобеспечения, сообщил сайт TMZ.

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Представители Тома Петти пока не давали комментариев.

Музыкант прославился благодаря таким хитам, как «American Girl», «Don’t Come Around Here No More» и «I Won’t Back Down».

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Только на прошлой неделе завершился его концертный тур, посвященный 40-летию группы Heartbreakers.

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