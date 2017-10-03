Скончался рок-музыкант Том Петти
В США от сердечного приступа скончался
В США от сердечного приступа скончался
После прибытия в больницу врачи констатировали, что его мозг не подает признаков активности, и решили отключить его от системы жизнеобеспечения, сообщил сайт TMZ.
Представители Тома Петти пока не давали комментариев.
Музыкант прославился благодаря таким хитам, как «American Girl», «Don’t Come Around Here No More» и «I Won’t Back Down».
Только на прошлой неделе завершился его концертный тур, посвященный 40-летию группы Heartbreakers.