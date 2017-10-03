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00:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснено наличие жидкой воды на Марсе

Геофизики из Канады и США объяснили наличие в древности на поверхности Марса водоемов. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Источник: Reuters

Для наличия водоемов жидкой воды на поверхности планеты необходимы теплая и плотная газовая оболочка. Данные условия, как показали авторы, обеспечиваются выбросами из литосферы в гидросферу метана.

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Специалисты подсчитали, что периоды потепления, связанные с поступлением парникового газа, длились примерно миллион лет. Одной из причин высвобождения метана из литосферы в атмосферу ученые называют вариации угла наклона оси собственного вращения Марса относительно плоскости его околосолнечной орбиты.

К подобным выводам ученые пришли в результате компьютерного моделирования. Потепления чередовались с похолоданиями, причиной наступления последних называется потеря атмосферой метана.

Данные, полученные ранее, указывают, что на Марсе теплый климат был примерно три миллиарда лет назад, в теплые периоды жидкая вода находилась на поверхности планеты минимум несколько тысяч лет.

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