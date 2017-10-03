Объяснено наличие жидкой воды на Марсе

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Для наличия водоемов жидкой воды на поверхности планеты необходимы теплая и плотная газовая оболочка. Данные условия, как показали авторы, обеспечиваются выбросами из литосферы в гидросферу метана.

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Специалисты подсчитали, что периоды потепления, связанные с поступлением парникового газа, длились примерно миллион лет. Одной из причин высвобождения метана из литосферы в атмосферу ученые называют вариации угла наклона оси собственного вращения Марса относительно плоскости его околосолнечной орбиты.

К подобным выводам ученые пришли в результате компьютерного моделирования. Потепления чередовались с похолоданиями, причиной наступления последних называется потеря атмосферой метана.