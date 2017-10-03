Ставка на эмиграцию. Как работает лотерея Green Card

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«Лавочку» прикроют?

«Американская мечта» может быть и у русского человека, и некоторые всеми правдами и неправдами стараются уехать в США за «лучшей жизнью». Но сделать это достаточно сложно. Женихи с гражданством на деревьях не растут, устроиться на работу там непросто, а миллион долларов, для вкладывания в местную экономику, есть не у каждого. Поэтому самым простым и доступным вариантом остаётся лотерея Green Card. Участие в ней абсолютно бесплатное, а подавать заявку можно хоть каждый год. К тому же, для этого не нужно в совершенстве владеть английским, достаточно знать, как пишется собственная фамилия, и уметь пользоваться онлайн-переводчиком.

Однако, вполне возможно, что в ближайшее время эту «лавочку» прикроют. Не так давно Дональд Трамп предложил изменить правила получения «зелёных карт». Совместно с двумя сенаторами он разработал законопроект The Raise Act, который предусматривает отмену лотереи для получения вида на жительство. Согласно нему, среди претендентов на Green Card больше не будет случайных людей, выбранных «слепым» способом через компьютер. Возможных мигрантов начнут оценивать по бальной системе.

Преимущество получат те иностранцы, которые имеют высокий уровень английского языка, стабильный доход и полезную для США профессию.

Президент США считает, что существование лотереи вредит экономике страны, так как из-за неё в Америку приезжают неквалифицированные мигранты, многим из которых не удаётся устроиться на нормальную работу. Они занимают низкооплачиваемые должности и отнимают места у коренных американских трудяг. К тому же претендуют на выплату социальных пособий. По мнению Трампа, The Raise Act поможет снизить уровень бедности, повысить заработную плату и сохранить миллиарды долларов налогоплательщиков.

Но пока закон не вступил в силу, у россиян есть возможность переехать в Америку. Подать заявку на лотерею можно с 3 октября по 7 ноября 2017 года. Разыгрываться «зелёные карты» будут на 2019 год. Узнать о результатах можно будет уже первого мая 2018 года.

Что такое лотерея Green Card?

Green Card — это удостоверение личности, подтверждающее, что у человека, не являющегося гражданином Соединённых Штатов, есть вид на жительство и право на трудоустройство.

С этой картой мигрант получает те же возможности, что и коренной житель Америки.

А сам интернет-розыгрыш называется «диверсификационной лотереей», сокращённо DV. Он проводится ежегодно с 1990 года для привлечения людей из стран, наименее представленных в США. То есть Министерство национальной безопасности смотрит, сколько мигрантов прибыло в Америку из того или иного государства, и разрешает участвовать только тем из них, у кого количество переехавших граждан не превышает 50 тысяч за 12 месяцев. Таким образом, из DV-2019 исключили Бразилию, Канаду, часть Китая, Колумбию, Индию и других. Россия в этот список не попала. Она была там с 2005 по 2009 год. А уже в 2010 россиянам разрешили испытывать удачу.

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Чтобы принять участие в розыгрыше нужно заполнить заявку на официальном сайте www.dvlottery.state.gov. Это единственный ресурс, который даёт шанс получить вид на жительство в Америке. Все остальные порталы, которых множество в интернете, принадлежат мошенникам. Важно знать, что у DV нет никаких представительств и официальных центров, поэтому позвонить оттуда или написать никто не может. Организаторы настоящей лотереи не связываются с участниками и не требуют от них никаких взносов, так как регистрация в ней бесплатная.

«Помимо того, что за участие в DV не нужно платить, там ещё и документы не требуются. Необходима лишь одна фотография на белом фоне, вот и всё. Отвечаешь в анкете, примерно, на 12 вопросов: где учился, какое имеешь образование, семейное положение, кем работаешь… И всё — ждёшь результат. Конечно, шанс выиграть в розыгрыше очень маленький. Из 250 человек удача улыбается только одному. Из 12 миллионов — 15 тысячам», — рассказывает победитель лотереи DV-2018 Иван Цибин.

Заполнить заявку могут граждане, рождённые в странах, допущенных к участию в DV-19. При этом учитывается страна рождения, а не постоянного проживания! Если с этим пунктом всё хорошо, можно переходить к следующему — наличию аттестата о среднем образование или же двухлетнего трудового стажа за последние пять лет. Не получится переехать в США у тех, кто имеет проблемы с законом или страдает опасным недугом. Скрывать это бессмысленно, потому что криминальное прошлое обязательно всплывёт на втором этапе отбора — интервью с кандидатом.

«В этой лотерее нет «подводных камней». Но есть чёткие правила, несоблюдение которых приведёт к отказу от получения визы. В 2016 году я подал заявку на участие в розыгрыше, а в мае этого года узнал, что мне улыбнулась удача. Сейчас нахожусь в процессе оформления документов и, судя по опыту тех, кто уже получил Green Card, если выполню чётко все требования DV, то обязательно её получу, — говорит Геннадий Крусп.

Тут надо понимать логику лотереи, ведь участвовать и победить в ней может любой человек, поскольку счастливчиков выбирает компьютер. Однако судимым людям или тем, кто нарушили визовый режим, вряд ли удастся получить “зелёную карту”, даже если они выиграли на первом этапе. Геннадий Крусп

Каковы шансы?

Шансы на победу преумножаются, если в DV играет не один человек, а целая семья. Так отец может указать в анкете не только себя, но и жену с детьми, а супруга в свою очередь, записать его и всех сыновей с дочками. Таким образом, возможность получить визу увеличится у каждого в два раза.

После отправки анкеты на сайте Государственного департамента США придётся ждать семь месяцев. Только в мае, вбив подтверждающий номер участника, своё имя, фамилию и год рождения, можно узнать выиграла заявка или нет.

Если вы оказались в числе счастливчиков, нужно без промедления заполнить форму DS-260 на получение иммиграционной визы в США. И тут есть важный момент: внести в неё данные без «Case Number» (т.е. номера выигрыша) не получится. Узнать его можно на странице выигрыша. Выглядеть он будет примерно так: 2019EU00000001. От него зависит не только успех заполнения формы, но и вообще возможность получить визу в Соединенные Штаты.

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Дело в том, что победителей в лотерее оказывается больше, чем выделенных для переезда карт — почти в два раза. Эту поправку в цифрах сделали потому, что всегда находятся люди, передумывающие уезжать в Америку или получающие отказ в оформлении Green Card из-за проблем с законом или со здоровьем. Но даже после «отсечения» этих лиц виз всё равно не хватает. А всё потому, что выделенные на страну карты распределяются не только среди участников, но и членов их семей — супругов и не состоящих в браке детей до 21 года. Так что победа в розыгрыше не гарантирует получения карты. Их могут раздать ещё до того, как подойдёт очередь интервью.

Вот здесь-то и всплывает немаловажная роль «Case Number». В соответствии с ним людей приглашают на собеседование и выдачу пакетов победителей. Первыми шанс на получение визы получают те, кто обладает низким номером, например, 2019EUxxxxx100 или 2019EUxxxx6000. Чем он меньше, тем больше вероятность получить вид на жительство и право на трудоустройство в США.

От срока подачи заполненной иммиграционной формы в Kentucky Consular Center тоже многое зависит. После её получения центр будет несколько месяцев обрабатывать «кейс», и только после этой процедуры поставит вас на интервью в подходящей номерной группе.

Первые собеседования с победителями проводятся с октября, следующего от подачи заявки, года. На него нужно приходить с полным пакетом документов, в который входят: страница подтверждения визовой анкеты, загранпаспорт, фотографии, свидетельства о рождении, браке/разводе, справка о несудимости, диплом, медицинское обследование и другие бумаги. Их полный перечень есть в пакете, который приходит на почту победителя.

И вот тут-то «бесплатное участие» заканчивается. На этапе интервью всем желающим переехать в Штаты придётся отдать по 200 долларов за медицинский осмотр и 300 долларов — консульский сбор. Если собеседование прошло успешно, то попросят выложить ещё 165 долларов.

Получается, что Green Card обойдётся человеку примерно в 665 долларов, но только если все заявки и документы он подаёт самостоятельно. Помощь агентства увеличит эту сумму в несколько раз.

Существует огромное количество компаний, готовых за большие экономические вливания облегчить жизнь переселенцев.

Но Иван Цибин предупреждает, что полагаться на агентство не стоит: «Конечно, компании выполняют свою работу, но представьте, у них по 100 штук одинаковых анкет, которые нужно заполнить и отправить, и делают это обычные люди, а не машины. При таком количестве заявок им тяжело сконцентрироваться на чём-то одном, поэтому вполне может произойти ошибка. У них оплошность, а у человека сорвался шанс на переезд в Америку. Знаю много случаев, когда фирмы путают фотографии детей. Поэтому я, как человек выигравший лотерею, советую участвовать в ней самостоятельно. Заполнять анкету не так сложно. На сайте есть даже переводы и помощь на русском языке. Тем более, на дворе XXI век, никто не мешает воспользоваться онлайн-переводчиками, их в интернете огромное количество».

Финишная прямая

Если документы оказались в порядке, собеседование прошло успешно, а консул одобрил вашу кандидатуру, тогда ждите на домашнюю почту загранпаспорт, визу и белый пакет с результатами из больницы. Его вскрывать ни в коем случае нельзя, иначе на границе с США развернут и отправят восвояси.