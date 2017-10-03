Погода в Приморье вынудит жителей сменить гардероб

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, 3 октября в крае ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −9…+7 °С, днем +4…+15°C.

Во Владивостоке также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7°C, днем +11…+13°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха ночью −1…−3°C, днем +12…+14 °С.

В Находке будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный утром и днем сильный, вечером умеренный. Температура ночью +2…+4°C, днем +12…+14°С.