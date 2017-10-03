Погода в Приморье вынудит жителей сменить гардероб
В Приморском крае погода становится все холоднее, сообщает «Deita. ru».
В Приморском крае погода становится все холоднее, сообщает «Deita. ru».
По информации Примгидромета, 3 октября в крае ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер
Во Владивостоке также переменная облачность, без осадков. Ветер
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер
В Находке будет небольшая облачность, без осадков. Ветер
Таисия Масина.