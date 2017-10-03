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00:51 (мск), источник: РИА Новости

В павильон «Космос» на ВДНХ привезут самый крупный модуль станции «Мир»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самый крупный модуль орбитальной станции «Мир» доставят в центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью на ВДНХ ожидается большое событие. В центр «Космонавтика и авиация» завезут самый крупный модуль орбитальной станции «Мир», — написал Собянин в Twitter.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ВДНХ, модули орбитальной станции «Мир» — «Квант-1», «Мир», «Квант-2» — перевозят ночью в течение двух недель из Центра Хруничева на специальных низкорамных грузовиках.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это самый масштабный образец космической техники весом более 30 тонн. Он станет одним из центральных экспонатов музейного комплекса, который откроется на ВДНХ в марте 2018 года», — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что только модуль «Мир», который перевезут в ночь на 3 октября, весит 10 тонн.

Центр «Космонавтика и авиация» откроется в 2018 году после завершения реставрации в павильоне «Космос». Там покажут полноразмерный макет орбитальной станции «Мир», советский беспилотный орбитальный ракетоплан (БОР-4), жидкостные ракетные двигатели, космический аппарат «ГЛОНАСС-К», открытую спутниковую платформу «Экспресс-1000» и другие образцы техники.

Основу экспозиции, помимо уникальных образцов космической техники, составят документы, которые ранее никогда не выставляли в музейном пространстве. Среди них свыше 2 тысяч редких архивных документов, фото и видеоматериалы, более 50 экспонатов, изготовленных специально для центра.

В этом году исполняется 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли, который отправили в космос 4 октября 1957 года с космодрома Байконур.

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