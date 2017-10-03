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03:38 (мск), источник: Восток Медиа

Шишкарей-кедролазов в Приморье заманивают высокой зарплатой

На тяжёлую и опасную работу записывают даже школьников.

В Приморье бешеную популярность обрела нестандартная вакансия — шишкарь-кедролаз. Уже больше месяца различные форумы и интернет-доски объявлений ежедневно пополняются недвусмысленными и невероятно выгодными (на первый взгляд) предложениями от работодателей. В описании обещается 150 000 рублей и оплачиваемое проживание с питанием, при этом образование и опыт «не имеют значения», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Необычная профессия шишкаря-кедролаза привлекла внимание не только безработных и студентов — в «шишечную» авантюру ввязываются даже приморские школьники, иногда — с риском для морального здоровья родителей. Так, «Восток-Медиа» писало о 17-летнем школьнике из Партизанска, который в течение месяца пропадал неизвестно где. Оказалось — парень решил выгодно подработать в лесу.

Стоит отметить, что заголовки объявлений об открытой вакансии кедролаза сразу привлекают к себе внимание. Средний разброс заработных плат — от 100 000 до 150 000 рублей.

Впрочем, тут всё не так просто — корреспондент «Восток-Медиа» позвонил в несколько контор, выдающих «работу мечты». На деле оказывается, что 150 тысяч — это негарантированная оплата: за каждый собранный мешок можно заработать 500 рублей. Если принять в расчёт тот факт, что высота отдельных деревьев может составлять до 40 метров (со всеми вытекающими рисками получить травмы, несовместимые с высокой зарплатой и жизнью) — привлекательность вакансии становится сомнительной.

Для того, чтобы шишкарь мог твёрдо «стоять на ногах», ипользуются специальные приспособления, которые также называются «кедролазы». В Интернете наряду с вакантными местами можно найти немало таких «самопальных» приспособлений, которые призваны, по-видимому, облегчить сбор шишек и денег. Исходя из конструкции и назначения устройств, можно предположить, что сбор кедрового ореха весьма травматичен для дерева.

Впрочем, почти во всех случаях работодатель обещает и оплачиваемое питание, и проживание (в большинстве случаев это палаточные городки — но всё же это не траты на поиски собственной крыши над головой).

Самые популярные районы Приморья, в которых ведётся кедровый промысел: Тернейский, Дальнегорский и Чугуевский. Кроме того, самые высокооплачиваемые объявления проходят в Спасском районе Приморского края.

На вопрос корреспондента агентства о том, благодаря чему кедролазы могут иметь 150 000 рублей дохода, а также чем именно так ценен шишковидный дар природы, собеседник из очередной фирмы не смог дать вразумительного ответа. «Да, они и правда много получают, работа тяжёлая, больше не вижу смысла с вами делиться ещё хоть какой-то информацией», — подытожил собеседник агентства по телефону.

Также корреспондент «Восток-Медиа» пообщался с сотрудниками амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) и выяснил: защитники дикой природы и сторонники исполнения экологического законодательства давно ведут настоящую войну с кедролазами — в правовом поле.

«Уже давно назрела потребность регулировать сбор кедрового ореха. То, что сейчас происходит по всей территории Дальнего Востока и Сибири — это не совсем законный процесс. Заготовка кедрового ореха может проводиться только на территориях промысловых зон. Индивидуальная заготовка разрешена только для личных нужд в небольших объёмах — на деле же мы видим десятки посредников, раздающих космические зарплаты кому попало. Практически до весны люди находятся в лесу, отбирают орех у диких животных и собирают, наплевав на интересы природы», — разъяснил журналисту агентства руководитель отдела Амурского филиала WWF по сохранению редких видов Павел Фоменко.

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