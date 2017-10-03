Шишкарей-кедролазов в Приморье заманивают высокой зарплатой
На тяжёлую и опасную работу записывают даже школьников.
На тяжёлую и опасную работу записывают даже школьников.
В Приморье бешеную популярность обрела нестандартная вакансия —
Необычная профессия
Впрочем, тут всё не так просто — корреспондент «Восток-Медиа» позвонил в несколько контор, выдающих «работу мечты». На деле оказывается, что 150 тысяч — это негарантированная оплата: за каждый собранный мешок можно заработать 500 рублей. Если принять в расчёт тот факт, что высота отдельных деревьев может составлять до 40 метров (со всеми вытекающими рисками получить травмы, несовместимые с высокой зарплатой и жизнью) — привлекательность вакансии становится сомнительной.
Для того, чтобы шишкарь мог твёрдо «стоять на ногах», ипользуются специальные приспособления, которые также называются «кедролазы». В Интернете наряду с вакантными местами можно найти немало таких «самопальных» приспособлений, которые призваны,
Впрочем, почти во всех случаях работодатель обещает и оплачиваемое питание, и проживание (в большинстве случаев это палаточные городки — но всё же это не траты на поиски собственной крыши над головой).
Самые популярные районы Приморья, в которых ведётся кедровый промысел: Тернейский, Дальнегорский и Чугуевский. Кроме того, самые высокооплачиваемые объявления проходят в Спасском районе Приморского края.
Также корреспондент «Восток-Медиа» пообщался с сотрудниками амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) и выяснил: защитники дикой природы и сторонники исполнения экологического законодательства давно ведут настоящую войну с кедролазами — в правовом поле.
«Уже давно назрела потребность регулировать сбор кедрового ореха. То, что сейчас происходит по всей территории Дальнего Востока и Сибири — это не совсем законный процесс. Заготовка кедрового ореха может проводиться только на территориях промысловых зон. Индивидуальная заготовка разрешена только для личных нужд в небольших объёмах — на деле же мы видим десятки посредников, раздающих космические зарплаты кому попало. Практически до весны люди находятся в лесу, отбирают орех у диких животных и собирают, наплевав на интересы природы», — разъяснил журналисту агентства руководитель отдела Амурского филиала WWF по сохранению редких видов Павел Фоменко.