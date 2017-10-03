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03:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Мэр Иркутска встретился с заслуженными педагогами России

Торжественный приём мэра города, приуроченный ко Дню учителя, состоится в Иркутске завтра. А накануне Дмитрий Бердников встретился с заслуженными педагогами России.

Источник: Вести Иркутск

Это звание присваивают указом президента за добросовестный труд и преданность профессии. Сейчас в Иркутске его носят 57 человек, из них 21 — ещё работают в школах. Специально к празднику учителя подготовили выставку декоративно-прикладного искусства, все экспонаты они сделали своими руками. В свою очередь мэр Дмитрий Бердников поблагодарил каждого и вручил подарки.

— Мы гордимся нашим образованием. Я уверен, что и наши дети, внуки, правнуки, все последующие поколения продолжат эту традицию. И по вашим стопам пойдут другие люди, молодые нынешние педагоги, которые также будут с гордостью носить такой знак, как у вас, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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