Мэр Иркутска встретился с заслуженными педагогами России

Это звание присваивают указом президента за добросовестный труд и преданность профессии. Сейчас в Иркутске его носят 57 человек, из них 21 — ещё работают в школах. Специально к празднику учителя подготовили выставку декоративно-прикладного искусства, все экспонаты они сделали своими руками. В свою очередь мэр Дмитрий Бердников поблагодарил каждого и вручил подарки.

— Мы гордимся нашим образованием. Я уверен, что и наши дети, внуки, правнуки, все последующие поколения продолжат эту традицию. И по вашим стопам пойдут другие люди, молодые нынешние педагоги, которые также будут с гордостью носить такой знак, как у вас, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.