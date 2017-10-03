Жителям Хабаровского края вновь понадобятся тёплые вещи
В регионе сохраняются низкие дневные температуры, осадки и ветер.
В регионе сохраняются низкие дневные температуры, осадки и ветер.
Хоть синоптики и пообещали жителям Хабаровского края скорое потепление, пока ситуация складывается обратным образом. В большинстве районов региона за прошедшие сутки температура упала на
В Хабаровске дневная температура понизится до 6−8 °C. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура понизится до 8−10 °С. Небольшие осадки. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до 7−9 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 4−6 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Аяне дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Возможны небольшие осадки. Скорость