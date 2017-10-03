Жителям Хабаровского края вновь понадобятся тёплые вещи

Хоть синоптики и пообещали жителям Хабаровского края скорое потепление, пока ситуация складывается обратным образом. В большинстве районов региона за прошедшие сутки температура упала на один-два градуса, а порывистый ветер и осадки никуда не делись. В дальневосточной столице даже не исключают мокрого снега — так что радоваться бабьему лету будем потом, а пока продолжаем утепляться.

В Хабаровске дневная температура понизится до 6−8 °C. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 8−10 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на уровне 7−9 °C. Осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 8−10 °С. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 7−9 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 4−6 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.