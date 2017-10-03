Ректор не нашел общего языка с иностранными студентами
Около полутора сотен студентов из Индии и
Около полутора сотен студентов из Индии и
Стоимость обучения иностранных студентов в Смоленском медуниверситете составляет около $2 тыс.,
Назначенный в мае 2017 года и. о. ректора СГМУ Роман Козлов ввел требование: лекции, семинары и даже общение с преподавателями в вузе для иностранных студентов должны проходить на русском языке. Весомых оснований для подобных ограничений, говорят студенты, не было представлено. Фактически, уверяют они, договор был принят в пользу одной из
Иностранцы направили жалобу в Минобрнауки и в знак протеста объявили неделю пропуска занятий. Возмущенные студенты СГМУ заявляют и о намерении пожаловаться в посольство Индии. Они настаивают, чтобы обучение было продолжено на английском языке, без одностороннего изменения условий договора со стороны российского вуза.
Инициативная группа протестующих попыталась вступить в переговоры с деканом иностранных студентов. «Если нас не услышат, ничего не остается, как вернуться на родину, не закончив обучения», — рассказал корреспонденту «Ъ» второкурсник из Индии. Более 150 студентов подали заявление об отчислении в ректорат.
В ректорате «Ъ» заявили, что есть альтернативный вариант: иностранцам требуется расторгнуть договоры с прежними агентами и заключить новый — с компанией Cosmos Educational Consultants. Ранее об этом заявил господин Козлов. В противном случае студентам предлагают продолжить обучение на русском языке или быть отчисленными.
«В РФ обучение на русском языке ведется в рамках образовательных программ за счет бюджета, то есть бесплатно. Но лекции и семинары для платного обучения иностранцев проводят на
В университете категорически отказываются официально комментировать ситуацию. В ответ на вопросы «Ъ» и. о. ректора Роман Козлов предложил направить письменный запрос. При этом он заявил, что никакого конфликта с иностранными студентами нет. Представители Cosmos Educational Consultants не ответили на звонки корреспондента «Ъ».
В Минздраве РФ (является учредителем СГМУ) «Ъ» сообщили, что в вуз «направлен запрос», однако ведомство пока ответа не получило: «Проводится проверка».
Отметим, в 2016 году компания Cosmos Educational Consultants в лице директора Алока Аерона и руководивший тогда СГМУ Игорь Отвагин предприняли ряд судебных разбирательств вокруг договора, который фактически предоставлял компании эксклюзивные права по набору иностранных студентов.
«Мы обратились к ректору СГМУ за разъяснением официальной позиции вуза, — заявил корреспонденту “Ъ” глава компании “Центр международного образования” (также занимается набором иностранных студентов в смоленский вуз) Мизанур Рахман Чоудхури.— Однако уже месяц не можем получить официального ответа. То же самое касается и заявлений студентов».
Уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов рассказал «Ъ», что это «первый подобный прецедент». «Раньше к нам поступали жалобы со стороны иностранных студентов, например, о задержках выплат стипендий, но чтобы не исполнялись условия договора, который был заключен до поступления, — впервые», — отметил он.
«Сейчас в России наметился тренд на увеличение числа иностранных студентов, а такие случаи очень негативно характеризуют и осложняют ситуацию — наши иностранные партнеры внимательно следят за проблемами, с которыми сталкиваются студенты, это обязательно откликнется», — уверен господин Хромов. Аппарат уполномоченного «займется этой ситуацией», сказал омбудсмен.
Александр Асадчий, Смоленск; Анна Макеева, Валерия Мишина