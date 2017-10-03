Ректор не нашел общего языка с иностранными студентами

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Стоимость обучения иностранных студентов в Смоленском медуниверситете составляет около $2 тыс., компании-посредники, которые набирают абитуриентов в Индии и других странах, берут около $5 тыс. При этом они обеспечивают студентов жильем (как правило, это общежитие вуза) и сопровождают до получения диплома. Обучение иностранных студентов проходило на английском языке, на нем сдавали вступительные экзамены.

Назначенный в мае 2017 года и. о. ректора СГМУ Роман Козлов ввел требование: лекции, семинары и даже общение с преподавателями в вузе для иностранных студентов должны проходить на русском языке. Весомых оснований для подобных ограничений, говорят студенты, не было представлено. Фактически, уверяют они, договор был принят в пользу одной из компаний-посредников — Cosmos Educational Consultants, клиенты которой получили эксклюзивное право продолжить обучение на английском языке.

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Иностранцы направили жалобу в Минобрнауки и в знак протеста объявили неделю пропуска занятий. Возмущенные студенты СГМУ заявляют и о намерении пожаловаться в посольство Индии. Они настаивают, чтобы обучение было продолжено на английском языке, без одностороннего изменения условий договора со стороны российского вуза.

Инициативная группа протестующих попыталась вступить в переговоры с деканом иностранных студентов. «Если нас не услышат, ничего не остается, как вернуться на родину, не закончив обучения», — рассказал корреспонденту «Ъ» второкурсник из Индии. Более 150 студентов подали заявление об отчислении в ректорат.

В ректорате «Ъ» заявили, что есть альтернативный вариант: иностранцам требуется расторгнуть договоры с прежними агентами и заключить новый — с компанией Cosmos Educational Consultants. Ранее об этом заявил господин Козлов. В противном случае студентам предлагают продолжить обучение на русском языке или быть отчисленными.

«В РФ обучение на русском языке ведется в рамках образовательных программ за счет бюджета, то есть бесплатно. Но лекции и семинары для платного обучения иностранцев проводят на языке-посреднике, — на условиях конфиденциальности рассказал собеседник “Ъ”, профессор медуниверситета.— Именно этот факт, а также конкурентные цены российского профильного образования являются привлекательным аспектом для иностранных студентов». Он назвал нонсенсом «заставлять иностранных студентов учить русский язык, если они платят деньги за получение профильного образования, конкурентного на международном рынке».

В университете категорически отказываются официально комментировать ситуацию. В ответ на вопросы «Ъ» и. о. ректора Роман Козлов предложил направить письменный запрос. При этом он заявил, что никакого конфликта с иностранными студентами нет. Представители Cosmos Educational Consultants не ответили на звонки корреспондента «Ъ».

В Минздраве РФ (является учредителем СГМУ) «Ъ» сообщили, что в вуз «направлен запрос», однако ведомство пока ответа не получило: «Проводится проверка».

Отметим, в 2016 году компания Cosmos Educational Consultants в лице директора Алока Аерона и руководивший тогда СГМУ Игорь Отвагин предприняли ряд судебных разбирательств вокруг договора, который фактически предоставлял компании эксклюзивные права по набору иностранных студентов.

«Мы обратились к ректору СГМУ за разъяснением официальной позиции вуза, — заявил корреспонденту “Ъ” глава компании “Центр международного образования” (также занимается набором иностранных студентов в смоленский вуз) Мизанур Рахман Чоудхури.— Однако уже месяц не можем получить официального ответа. То же самое касается и заявлений студентов».

Уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов рассказал «Ъ», что это «первый подобный прецедент». «Раньше к нам поступали жалобы со стороны иностранных студентов, например, о задержках выплат стипендий, но чтобы не исполнялись условия договора, который был заключен до поступления, — впервые», — отметил он.

«Сейчас в России наметился тренд на увеличение числа иностранных студентов, а такие случаи очень негативно характеризуют и осложняют ситуацию — наши иностранные партнеры внимательно следят за проблемами, с которыми сталкиваются студенты, это обязательно откликнется», — уверен господин Хромов. Аппарат уполномоченного «займется этой ситуацией», сказал омбудсмен.