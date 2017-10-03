Самолёт Москва — Владивосток запросил экстренную посадку

Источник: Восток Медиа

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт, следующий во Владивосток. Посадка оказалась вынужденной — одному из пассажиров стало плохо во время перелёта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ЕТВ, вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы России во Владивосток. В это время один из пассажиров плохо себя почувствовал, поэтому пилот запросил посадку в аэропорту Кольцово. Это произошло около двух часов ночи 2 октября.

В Екатеринбурге врачи осмотрели пациента, ему потребовалась госпитализация — медики увезли его в клинику. В пресс-службе аэропорта назвали случившееся штатной ситуаций. Спустя час борт смог продолжить собственный рейс и вылетел в столицу Приморья.