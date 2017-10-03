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03:49 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольский авиалайнер получил имя Мустая Карима

Sukhoi Superjet 100 стал «тёзкой» Народного поэта Башкортостана.

Авиакомпания «Аэрофлот» получила второй пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер получил имя Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Его инициалы написаны на носовой части фюзеляжа.

«Наша семья была очень приятно взволнована этой новостью. Мы благодарны министерству транспорта Российской Федерации и руководству национального авиаперевозчика — компании “Аэрофлот” за воплощение этой идеи. Нам не терпится поближе познакомиться с “крылатым тёзкой” Мустая Карима, его экипажем и маршрутами. Надеемся при первой возможности совершить на нём перелёт», — отметил на сайте Фонда имени Мустая Карима учредитель организации Тимербулат Каримов.

Лайнер уже совершил перелёт на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево». До конца года авиакомпании передадут ещё десять самолётов из Комсомольска-на-Амуре.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что твёрдый контракт на поставку ещё 20-ти самолётов Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация заключили в июле этого года на авиасалоне МАКС-2017. Лайнеры поставят в двухклассной компоновке: 12 мест — в салоне бизнес-класса, 75 — в салоне экономического класса. Первый лайнер получил имя выдающегося авиастроителя Павла Дерунова.

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