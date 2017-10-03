Комсомольский авиалайнер получил имя Мустая Карима

Авиакомпания «Аэрофлот» получила второй пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер получил имя Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Его инициалы написаны на носовой части фюзеляжа.

«Наша семья была очень приятно взволнована этой новостью. Мы благодарны министерству транспорта Российской Федерации и руководству национального авиаперевозчика — компании “Аэрофлот” за воплощение этой идеи. Нам не терпится поближе познакомиться с “крылатым тёзкой” Мустая Карима, его экипажем и маршрутами. Надеемся при первой возможности совершить на нём перелёт», — отметил на сайте Фонда имени Мустая Карима учредитель организации Тимербулат Каримов.

Лайнер уже совершил перелёт на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево». До конца года авиакомпании передадут ещё десять самолётов из Комсомольска-на-Амуре.