Комсомольский авиалайнер получил имя Мустая Карима
Sukhoi Superjet 100 стал «тёзкой» Народного поэта Башкортостана.
Sukhoi Superjet 100 стал «тёзкой» Народного поэта Башкортостана.
Авиакомпания «Аэрофлот» получила второй пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый в
«Наша семья была очень приятно взволнована этой новостью. Мы благодарны министерству транспорта Российской Федерации и руководству национального авиаперевозчика — компании “Аэрофлот” за воплощение этой идеи. Нам не терпится поближе познакомиться с “крылатым тёзкой” Мустая Карима, его экипажем и маршрутами. Надеемся при первой возможности совершить на нём перелёт», — отметил на сайте Фонда имени Мустая Карима учредитель организации Тимербулат Каримов.
Лайнер уже совершил перелёт на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево». До конца года авиакомпании передадут ещё десять самолётов из
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что твёрдый контракт на поставку ещё 20-ти самолётов Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация заключили в июле этого года на авиасалоне МАКС-2017. Лайнеры поставят в двухклассной компоновке: 12 мест — в салоне