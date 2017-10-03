Бесплатные гектары дадут приморцам, которые ранее получили отказ

Источник: ДЕЙТА

Напомним, 1 октября вступили в силу поправки, снимающие ограничения на выдачу гражданам бесплатных земельных участков на таких территориях.

Отмечается, что на прошлой неделе принято постановление администрации Приморского края об установлении зон в границах охотничьих угодий, где предоставление гектаров все же невозможно.

В эти территории вошли земли, предназначенные для воспроизводства объектов животного мира, сохранения среды обитания животных — это поймы рек, места подкормки.