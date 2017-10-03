Жителям Хабаровского края расскажут, как заработать на «ДВ-гектаре»

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске пройдёт первая в России конференция по развитию бизнеса на «дальневосточном гектаре». Эксперты со всей страны расскажут жителям региона, как обладателям таких территорий открыть своё дело и развить кооперацию.

Конференция по развитию кооперации и малого предпринимательства на «дальневосточном гектаре» пройдёт 8—9 ноября . Ожидается, что на неё съедутся 100 экспертов со всей России, которые представляют кооперативное движение или ассоциации по поддержке бизнеса. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, они расскажут о своём опыте, а также перспективах развития кооперации на «дальневосточных гектарах» и существующих инструментах поддержки сбыта.

«Конференция по кооперации на “дальневосточных гектарах” проводится впервые. Она станет ответом на запрос участников федеральной программы, а также результатом работы Агентства с экспертами по кооперации. На Дальнем Востоке уже успешно работают сельскохозяйственные кооперативы, и мы ожидаем, что реализация проекта по “дальневосточному гектару” дополнительно подстегнёт их активность», — рассказал глава агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

В программу включили четыре блока: кооперация как принципиально уникальный подход к развитию экономики региона, малое предпринимательство при освоении «дальневосточного гектара», развитие жилищного строительства и региональные продукты как основа кооперации.

В результате у региона появятся готовые решения, как вовлечь получателей «дальневосточных гектаров» в действующие кооперативы и поддержать спрос на продукцию, произведённую на этих участках.

«На сегодняшний день Хабаровский край — один из лидеров по числу поданных заявок и выданных участков. В крае уже зарегистрировано около семи тысяч договоров пользования в рамках федерального проекта. Это хороший результат. Вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции, совместной обработки земли и использования техники — одни из наиболее актуальных. Важно, что на конференции мы сможем узнать из “первых рук” о наиболее успешных практиках развития кооперативов как в разных регионах Дальнего Востока, так и в центральных районах России», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.