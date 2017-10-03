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03:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанка сдала собаку в багаж

Той-терьера удалось спасти от гибели в грузовом отсеке самолёта.

Сотрудники службы досмотра аэропорта Хабаровск при сканировании багажа обнаружили в сумочке одной из пассажирок московского рейса собаку породы той-терьер. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» очевидец события, животное было в состоянии сильного стресса и подверглось рентгеновскому облучению, что может сказаться на здоровье питомца.

 — Такие происшествия нельзя назвать слишком редкими, время от времени пассажиры пытаются сдать в багаж домашних животных, — рассказал сотрудник аэропорта. — При прохождении сумок через сканер обычно виден скелет кошек и собак, а в этот раз получилась совсем другая картинка. Собаку достали из сумки и вернули хозяйке, на этот рейс перевозка животных не регистрировалась, скорее всего, женщина оставила той-терьера в Хабаровске кому-то из знакомых. По правилам перевозки животных в пассажирских самолётах, гражданин обязан сообщить об этом заранее, еще на стадии покупки билета. Кроме того, нужно предварительно забронировать их перевозку, так как авиакомпания может ограничить количество домашних питомцев, перевозимых на одном рейсе. Необходимо озаботиться и о специально оборудованных клетках для перевозки и помнить, что одному человеку разрешается брать с собой в полёт не более двух животных с обязательным ветеринарным сертификатом, а в случае международного рейса — ещё и документ, подтверждающий разрешение на ввоз в страну.

Напомним, в сентябре в аэропорту Хабаровска специалисты регионального управления Россельхознадзора задержали 200 черепах без ветеринарно-сопроводительных документов. Живой груз, расфасованный в пластиковые контейнеры, прибыл рейсом из Москвы.

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 Хабаровчанка сдала собаку в багаж
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