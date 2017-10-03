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03:39 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на детскую психику

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.

Источник: РИА Новости

В августе Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

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Спиннеры: играть или не играть

«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что повышенный интерес к спиннерам носит кратковременный характер.

При этом эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка ее деталями.

Таким образом, подтверждены озвученные ранее рекомендации Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей, а спиннеры со светящимися элементами и батарейками должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей. Собеседник агентства отметил, что не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум.

Аналогичные инструкции через месяц после публикации рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.

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