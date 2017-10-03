Новый аэропорт в Чумикане появится в 2019 году
В ближайшее время краевые власти определят генерального подрядчика для строительства.
В ближайшее время краевые власти определят генерального подрядчика для строительства.
Новый штатный аэропорт в селе Чумикан Хабаровского края возведут к 2019 году. Краевые власти 18 октября объявят конкурс на определение генерального подрядчика. Сейчас пассажиров обслуживают во временном модульном здание, общей площадью 340 квадратных метров. Оно способно принимать 15 человек в час. Губернатор региона Вячеслав Шпорт поручил рассмотреть возможность ускорения окончательных сроков строительства.
«Обеспечение регулярного пассажирского сообщения северных территорий с краевым центром — одна из главных задач правительства региона. До десятков населённых пунктов края можно долететь только самолётом. Ежегодно значительная часть средств из краевого бюджета выделяется на обеспечение транспортной доступности. В наших силах создать все необходимые условия для жителей отдалённых районов», — отметил Вячеслав Шпорт.
Сейчас пассажиров в Чумикан доставляют самолёты авиакомпании «Восток». Рейсы выполняют два раза в месяц. Как сообщает
Решение о строительстве нового аэропорта в Чумикане краевые власти приняли в 2016 году, чтобы обеспечить жителям более комфортные условия. На эти цели из регионального бюджета выделили более 230 миллионов рублей.