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04:03 (мск), источник: Восток Медиа

Новый аэропорт в Чумикане появится в 2019 году

В ближайшее время краевые власти определят генерального подрядчика для строительства.

Источник: Восток Медиа

Новый штатный аэропорт в селе Чумикан Хабаровского края возведут к 2019 году. Краевые власти 18 октября объявят конкурс на определение генерального подрядчика. Сейчас пассажиров обслуживают во временном модульном здание, общей площадью 340 квадратных метров. Оно способно принимать 15 человек в час. Губернатор региона Вячеслав Шпорт поручил рассмотреть возможность ускорения окончательных сроков строительства.

«Обеспечение регулярного пассажирского сообщения северных территорий с краевым центром — одна из главных задач правительства региона. До десятков населённых пунктов края можно долететь только самолётом. Ежегодно значительная часть средств из краевого бюджета выделяется на обеспечение транспортной доступности. В наших силах создать все необходимые условия для жителей отдалённых районов», — отметил Вячеслав Шпорт.

Сейчас пассажиров в Чумикан доставляют самолёты авиакомпании «Восток». Рейсы выполняют два раза в месяц. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с начала года компания совершила 18 перелётов, перевезла около 700 жителей района.

Решение о строительстве нового аэропорта в Чумикане краевые власти приняли в 2016 году, чтобы обеспечить жителям более комфортные условия. На эти цели из регионального бюджета выделили более 230 миллионов рублей.

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