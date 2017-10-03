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04:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Батареи на старт: в Хабаровске начался долгожданный запуск отопления

Школы, детские сады и больницы получат тепло в первую очередь.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 3 октября, AmurMedia.

В дальневосточной столице энергетики приступили к запуску отопления. Сегодня, 3 октября, батареи начнут греть в школах и детских садах, больницах и других социальных учреждениях. Все хабаровчане получат желанное тепло в течение 10 дней: коммунальщики поочередно будут подключать жилмассивы города, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Иван Соловьев.

В Хабаровском крае отопительный сезон официально начался еще 27 сентября. Радиаторы потеплели в домах жителей четырех северных районов — Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Охотского и Тугуро-Чумиканского. Столицу региона энергетики начали подключать только сегодня, 3 октября — среднесуточная температура на улице ниже + 8 градусов по Цельсию, а это сигнал к тому, что пора запускать горячую воду в батареи.

— Мы подаем отопление с сегодняшнего дня, 3 октября. Первоочередно мы подключаем объекты социального назначения, туда тепло поступит уже сегодня. Весь остальной город подключим по утвержденному графику, в течение 10 дней. Сейчас наше управление ежедневно проводит штаб по подготовке к отопительному сезону. Работаем в рамках 10-дневного графика, — рассказал корр. информагентства заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Иван Соловьев.

Некоторые жилмассивы не хотят ждать своей очереди. Так, в доме № 9 по переулку Инскому потеплело сегодня утром, а соседи из дома № 13 радовались горячим батареям накануне, 2 октября. По словам специалиста, ничего удивительного в этом нет: многие ТСЖ и управляющие компании могут раньше открыть заглушки и подключиться к системе.

— Если какой-то объект подключился к отоплению раньше, и у него стоит прибор учета, он оплатит это тепло по действующему тарифу. Это могли сделать коммунальные операторы. В случае, если в течение 10 дней тепло не появится, жителям дома также нужно обращаться в первую очередь к ним, — уточнил Иван Соловьев.

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