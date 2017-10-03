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04:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Миллиарды рублей предусмотрели для приморских пенсионеров

На поддержку пенсионеров в 2017 году предусмотрели более пяти миллиардов рублей, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

На сегодняшний день в крае около 550 тысяч пенсионеров. И, по информации департамента труда и социального развития Приморского края, около 300 тысяч пожилых людей являются федеральными или краевыми льготниками.

Как объяснили специалисты, часть запланированных средств идет на различные ежемесячные и единовременные выплаты. Остальные средства направляют на поддержку тех, кто не имеет льготного статуса.

По словам специалистов, более 66 тысяч пенсионеров получают региональную доплату к пенсии. Эта выплата положена неработающим гражданам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

С начала 2017 года на региональную доплату к пенсии было предусмотрено чуть более 960 миллионов рублей федеральных средств и почти 673 миллионов краевых. Этих средств оказалось недостаточно, поэтому обратились в Правительство с просьбой выделить дополнительные средства.

«Согласно распоряжению Кабмина, нам выделили 141,43 миллиона рублей. Эти средства позволят в полном объеме выполнить обязательства по выплате доплат к пенсиям», — уточняет директор департамента Лилия Лаврентьева.

По инициативе губернатора Владимира Миклушевского с 2013 года в регионе возобновили выплату единовременной материальной помощи каждому пенсионеру, включая тех, кто ушел на заслуженный отдых из силовых структур. Ежегодно на этот вид поддержки в бюджете закладывают около 600 миллионов рублей.

«Мы сохранили тот порядок предоставления этой меры социальной поддержки, который уже хорошо себя зарекомендовал. Тем, кто получает пенсию на дому, выплату приносит почтальон. Причем, если по каким-то причинам почтальон не застал вас дома, — не стоит огорчаться: он принесет деньги еще раз. “Губернаторские” можно получить и через банковские организации, и при личном обращении на почту», — поясняет директор департамента Лилия Лаврентьева.

Как отметили специалисты, популярная у приморцев мера соцподдержки — субсидия на ЖКХ. В сентябре расходы на оплату «коммуналки» смогли компенсировать около 54 тысяч семей, в том числе пенсионеры, у которых коммунальные платежи превысили 22% от семейного дохода.

В июле 2016 года в Приморье вступил в силу закон, по которому пенсионеры старше 70 лет имеют право компенсировать расходы на капитальный ремонт.

«Причем, в данном случае, речь как раз о тех пенсионерах, достигших 70-летия, которые не имеют льготного статуса. Те же, кому исполнилось 80 лет, расходы за капремонт компенсируют полностью», — уточняют специалисты.

Виктор Бруевич.

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