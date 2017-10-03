Бывший милиционер создает вулкан в Хабаровске
Необычный садовник заставляет цвести валуны и делает каменные экспозиции.
Необычный садовник заставляет цвести валуны и делает каменные экспозиции.
Живет в Хабаровске каменных дел мастер Александр Шуваев. Однако о работе его знают немногие, каменный сад располагается на частном подворье и делиться с государством своим богатством он не хочет. Зато гостей всегда принимает с радушием. — Проходите в мой сад, камней там
Примечательно, что камни не просто расставлены по территории подворья — из больших валунов составлены композиции. — Из привезённых камней я создаю скульптуры и целые сооружения. На данный момент мне удалось выстроить два фонтана, деревья, маленькую пещеру и ее увеличенную копию. Это
Все камни собраны на территории Дальнего Востока. Это очень тяжелый физический труд. За очередным экспонатом Александр выезжает на своей машине, ходит по лесу, спускается в кратеры, гроты, бродит по ручьям. Далее нужный камень он загружает в машину. Хорошо, когда новый «экспонат» весит несколько килограмм, но были и по 1,5 тонны. Кстати, энтузиаст использует специальную тележку, собственной конструкции и лебедку.
— А еще, что необычно,
Помимо камней Александр увлекается растениеводством. Выращивает в своем саду золотой корень, тую, аризему амурскую, аралию, элеутерококк, рододендрон амурский, актинидию, пихту. Но не обычным способом. В большом валуне просверливает отверстие и высаживает в него цветы.
Кроме того, необычный садовник выращивает женьшень и продает по 30 тыс рублей за корень, окупая таким способом затраты на свое довольно дорогостоящее хобби.
— Ко мне сейчас приходят сотрудники музея, предлагают создать у них экспозицию. Мало того, что для этого нужно каждый камень описать — где достал, сколько весит и что за порода, так это придется всю коллекцию передать государству. Я пока этого не хочу, пусть будет лучше такой неофициальный народный музей. А я, пока силы позволяют, буду ездить за камнями и дальше. Создам свой резервный фонд, а потом, на старости лет буду украшения делать. Сейчас я иногда вырезаю сережки или браслеты, но очень редко. Развивать это дело в данный момент не хочу, потому что китайцы давно поставили на поток продажу украшений из «камней». Вот только сделаны они из пластика — температуру и давление определенное дали, покрасили. Получается очень красиво, а главное недорого. Пока соперничать с представителями Поднебесной мастеру не хватает времени. Помимо сада он занят еще и чтением лекций в школе на тему патриотического воспитания молодежи и охраны природы. Даже получил медаль за активное участие в воспитании подрастающего поколения. Также он участвует в спартакиадах пенсионеров.