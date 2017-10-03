Бывший милиционер создает вулкан в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

Живет в Хабаровске каменных дел мастер Александр Шуваев. Однако о работе его знают немногие, каменный сад располагается на частном подворье и делиться с государством своим богатством он не хочет. Зато гостей всегда принимает с радушием. — Проходите в мой сад, камней там видимо-невидимо, — гостеприимно приглашает хозяин. — В моей коллекции более тысячи видов каменных пород: дальневосточный малахит, горный скипетровидный хрусталь — редчайшее, кстати, явление. Вот аметист, кальциты, яшма, опалы, агаты, вулканические бомбы, чароит и ирнимит, который только в Хабаровском крае можно найти. Такое собрание вы больше нигде не увидите.



Примечательно, что камни не просто расставлены по территории подворья — из больших валунов составлены композиции. — Из привезённых камней я создаю скульптуры и целые сооружения. На данный момент мне удалось выстроить два фонтана, деревья, маленькую пещеру и ее увеличенную копию. Это что-то вроде смотровой площадки. Внутри можно разглядеть и потрогать каждый камень, а если забраться наверх, то можно во всех красках рассмотреть Хехцир. В скором времени планирую создать вулкан, почти с меня ростом. Он будет извергаться мелкими камнями. Александр активно увлекся своим хобби десять лет назад, когда вышел на пенсию. Раньше он работал в милиции и не мог посвятить себя любимому делу полностью. Зато сейчас все свободное время отдает камням. Долго изучал специальную литературу, интересовался спецификой регионов на предмет нахождения той или иной горной породы. Первые экземпляры, по признанию камнереза, были не очень ценные — просто привлекали своей необычной раскраской. Затем познакомился с членами русского географического общества, которые показали ему карту месторождений горных пород. С тех пор уже целенаправленно выезжал в тот или иной регион. Сейчас свою коллекцию камней Александр оценивает в 1 млн рублей.

Все камни собраны на территории Дальнего Востока. Это очень тяжелый физический труд. За очередным экспонатом Александр выезжает на своей машине, ходит по лесу, спускается в кратеры, гроты, бродит по ручьям. Далее нужный камень он загружает в машину. Хорошо, когда новый «экспонат» весит несколько килограмм, но были и по 1,5 тонны. Кстати, энтузиаст использует специальную тележку, собственной конструкции и лебедку.

Но привозить только маленькие экземпляры Александру неинтересно. Он уверен, что на такие, как он говорит камушки, никто не станет смотреть. В Хабаровске у него единственная в своем роде коллекция, которая привлекает и школьников, и студентов, и пенсионеров.

— А еще, что необычно, камни-то не простые, а живые. Вы сами приглядитесь — в каждом растение цветет.

Помимо камней Александр увлекается растениеводством. Выращивает в своем саду золотой корень, тую, аризему амурскую, аралию, элеутерококк, рододендрон амурский, актинидию, пихту. Но не обычным способом. В большом валуне просверливает отверстие и высаживает в него цветы.

Кроме того, необычный садовник выращивает женьшень и продает по 30 тыс рублей за корень, окупая таким способом затраты на свое довольно дорогостоящее хобби.