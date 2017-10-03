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07:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Две недели до открытия. На что похожа Михайловская набережная Новосибирска

Первый этап реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске должен завершится через две недели.

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17
фотографий
17
фотографий

Власти Новосибирска готовятся к сдаче первого этапа масштабной реконструкции Михайловской набережной. Об этом на своей странице в социальной сети в Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Она подчеркнула, что к данному моменту полностью очищен парапет. Муниципальные власти планируют открыть набережную после первого этапа реконструкции 15 октября 2017 года.

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Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, в каком состоянии находится одно из посещаемых мест Новосибирска за две недели до открытия.

То, что набережную ремонтируют или реконструируют становится понятно ещё на входе в парк «Городское начало». Здесь рабочие укладывают, или перекладывают брусчатку — выяснить это корреспонденту ИА REGNUM не удалось, рабочие отказались комментировать, почему работа происходит в столь хаотичном порядке.

Сама набережная пока что со всех сторон закрыта бетонными блоками и металлической решёткой, хотя никаких запретительных знаков нет и некоторые особо нетерпеливые горожане и гости города всё же прогуливаются здесь.

То, что работы ведутся, заметно невооруженным глазом. Рабочих здесь много, впрочем как и отходов от их деятельности и жизнедеятельности: временные постройки для рабочих, строительный мусор, техника.

Однако и преображение самой Михайловской набережной тоже уже заметно. Из нового корреспондент ИА REGNUM приметил оборудованную площадку для катания велосипедистов, роллеров и скейтбордистов. Появилась отдельная дорожка для тех, кто передвигается на колесах. Посажены деревья.

В целом сегодня набережная выглядит привлекательно, а если сравнить её с тем что было, то даже весьма привлекательно. И пристойно — исчезли надписи с парапета, которые не всегда были приличными.

Напомним, что Михайловская набережная вошла в число объектов, финансирование благоустройства которых производится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: ИА REGNUM

В текущем году Новосибирск получил 140 млн рублей из федерального бюджета на реализацию первого этапа её реконструкции. Всего же для благоустройства набережной необходимо более 300 млн рублей. И власти планируют принять дальнейшее участие в федеральной программе и постараться привлечь инвесторов.

Источник: ИА REGNUM

Напомним, работы по реконструкции Михайловской набережной начались с 31 июля. В рамках работ по благоустройству было запланировано отремонтировать лестничные сходы, нижний променад, провести работы по электроснабжению, освещению, установке ливневой канализации, восстановлению газонов и установке парковой мебели.

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