Новосибирец подаст в суд из-за эвакуации автомобиля

Источник: Вести - Новосибирск

Две недели назад Алексей довёз своего родственника-инвалида до Добролюбова, 16. Говорит, припарковались и вместе вышли. Знаков не заметил.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Эти знаки видны только со стороны улицы Большевистской, если ехать по Добролюбова. Но стоит автомобилисту заехать сюда — по адресу Добролюбова, 16 — со стороны улицы Кирова, то знаков попросту нет. Их не видно».

Когда сработала сигнализация, автомобиль уже стоял на эвакуаторе. Алексей вспоминает — сел внутрь своей машины и начал требовать протокол. Документ сразу не выдали.

Алексей Сопов, житель г. Новосибирска: «Эвакуатор поехал вместе со мной на штрафстоянку и там вместе со мной выгрузили автомобиль» — «В момент движения эвакуатора вы находились внутри автомобиля?» — «Именно так!».

Уже позже в протоколе инспектор Третьяков написал: «Нарушение остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов». С адресом же вышла путаница.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Вот оно — это здание, Добролюбова, 31. Но на проезжей части и рядом с ней — никаких знаков для того, чтобы нельзя было парковаться, или даже мест для инвалидов, мы не наблюдаем».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zcxKxC2-z_E?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После официального запроса в ГИБДД области прокомментировали случившееся.

Константин Шкабарня, государственный инспектор УГИБДД по Новосибирской области: «В ходе разбирательства было выяснено, что инспектор указал неточный адрес. То есть он, скажем так, небольшую помарку допустил. Добролюбова, 31, корпус 2 — здание, которое находится напротив. Но факт нарушения зафиксирован».

Инспекторы считают, что Алексей пытается запутать расследование. Сейчас мужчина готовит документы в суд — на штрафстоянке, куда вместе с ним увезли его автомобиль, кто-то разбил лобовое стекло. Водителя эвакуатора полицейские пообещали оштрафовать. В отношении своего сотрудника, который допустил так называемую «помарку» в официальном документе, должны провести служебную проверку.

И если бы это был единичный случай: что ни месяц — скандал. То, как работают эвакуаторы в Новосибирске — в городе, где власти поубирали все парковочные карманы с центральных улиц, в городе, где нет нормальных парковок у автовокзала, школ, больниц — то, как у нас работают эвакуаторы, — это позор для крупнейшего муниципалитета страны.