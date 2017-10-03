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05:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ангарске возрождают городской зоопарк на историческом месте

На ремонт здания в парке им. 10-летия Ангарска под будущее размещение там зоопарка из бюджета города выделено 3,5 млн рублей.

Об этом «Байкал Инфо» 3 октября 2017 года сообщили в администрации города. В этом здании и на прилегающей территории когда-то давно размещался зоопарк, сейчас решено его восстановить в рамках реконструкции парка, которая проходит по ряду федеральных программ.

Предполагается, что в 2018 году, когда ремонт задания будет завершён, городские власти объявят аукцион для определения подрядчика, который откроет здесь зоопарк. Сейчас в Ангарске есть два небольших зоопарка. Контактный зоопарк «Лапки» является частным. Ещё один существует много лет при муниципальном дворце творчества детей и молодёжи.

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